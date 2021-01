Cát Tiên: Lắp đặt 270 camera an ninh các khu dân cư

Nhằm tăng cường an ninh, trật tự địa phương, nhất là vào các dịp lễ lớn; thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, lãnh đạo huyện Cát Tiên đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương triển khai tốt các biện pháp bảo đảm an ninh trên địa bàn.

Theo đó, các ban, ngành, đoàn thể huyện Cát Tiên đã vận động các doanh nghiệp, Nhân dân hưởng ứng thực hiện mô hình lắp đặt camera an ninh tại các khu vực công cộng, các khu dân cư trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện đã lắp đặt 270 mắt camera an ninh (tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng). Trong đó, 27 mắt/995 triệu đồng, nguồn ngân sách nhà nước đầu tư; 66 mắt/411 triệu đồng, nguồn ngân sách của các xã, thị trấn; 142 mắt/500 triệu đồng, nguồn xã hội hóa. Ngoài ra, còn có 36 mắt camera hành trình đặt trên các phương tiện giao thông…

Từ việc thực hiện mô hình lắp đặt camera tại các khu dân cư, khu vực công cộng đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Cát Tiên thời gian qua…

THANH HỒNG