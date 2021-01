Kịp thời dập tắt vụ cháy trong khu dân cư

(LĐ online) - Ngày 14/1, tại xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khi ngọn lửa gặp gió lớn bốc cao cả chục mét, nguy cơ cháy lan sang nhiều căn nhà kề đó.

Hiện trường vụ cháy

Vào thời điểm trên, người dân địa phương phát hiện ngọn lửa bốc cháy dữ dội tại khu vực nhà bếp của hộ bà Nguyễn Thị Thêu, thôn Đa Blah, xã Đạ Nhim nên hô hào mọi người cùng nhau dập lửa. Nhận được tin báo, Công an xã Đạ Nhim đã huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp với Đội Phòng cháy chữa cháy tại chỗ và Trạm quản lý bảo vệ rừng Đa Nhim cùng người dân khẩn trương dập lửa. Sau 30 phút, đám cháy đã đươc khống chế và dập tắt. Do được chữa cháy kịp thời nên rất may vụ hỏa hoạn không lây lan sang những căn nhà kề đó. Tuy nhiên, căn nhà bị cháy có kết cấu bằng gỗ thông, gặp gió thổi mạnh khiến ngọn lửa bốc cháy dữ dội, cao hơn chục mét, công tác cứu hỏa thủ công của bà con không có kết quả. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng căn nhà của bà Thêu đã bị cháy rụi cùng toàn bộ tài sản bên trong. Ước tính thiệt hại đến hàng trăm triệu đồng, vụ hỏa hoạn còn gây hư hỏng một phần căn nhà của gia đình ông Kon Sa Ha Ninh. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được các cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Các lực lượng tại địa phương dập tắt vụ cháy

Các tỉnh Tây Nguyên, trong đó có Lâm Đồng đang bước vào cao điểm mùa hanh khô trong năm, hằng ngày có gió thổi mạnh, rất dễ gây ra hoả hoạn, bà con cần nâng cao cảnh giác và ý thức phòng cháy chữa cháy.

VĂN BÁU