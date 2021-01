Phấn đấu có từ 91% dân số trở lên tham gia BHYT

Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh, tính đến cuối năm 2020, tổng số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) là 1.177.816 người, đạt 100,14% kế hoạch, tăng 4,48% so với năm 2019 - tương đương 50.454 người. Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc 85.072 người, đạt 100% kế hoạch năm, giảm 3,44% - tương đương 3.030 người so với năm 2019. Lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 76.308 người, đạt 100,13% kế hoạch năm, giảm 3,21% với 2.538 người so với cùng kỳ năm 2019; tham gia BHXH tự nguyện: 13.518 người, đạt 100,01% kế hoạch năm, tăng 96,63% với 6.643 người so với năm 2019; tham gia BHYT là 1.164.298 người, đạt 100,14% kế hoạch năm, tăng 3,91% với 43.811 người so với năm 2019. Tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2020 là 2.581.713 triệu đồng, đạt 100,69% kế hoạch thu trong năm được giao.

Ngoài ra, BHXH tỉnh cũng luôn chú trọng đến công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Tổng số sổ BHXH cấp cho người lao động tham gia BHXH trong năm là 18.521 sổ, trong đó, cấp mới là 13.793 sổ, cấp lại là 4.728 sổ. Hiện nay tổng số lao động đang tham gia BHXH đã được cấp sổ BHXH đạt 100%.

Năm 2021, BHXH tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm có từ 91% dân số trở lên tham gia BHYT, 13,2% lao động tham gia BHXH và có 10,8% lao động tham gia BHTN. Đồng thời, tăng cường phối hợp với ngành Bưu điện trong thực hiện tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện; tiếp tục củng cố, mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống đại lý thu BHXH tự nguyện, thu BHYT trên địa bàn tỉnh...

NHẬT MINH