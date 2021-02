Chiến sĩ cảnh sát giao thông trên tuyến đầu chống dịch

(LĐ online) - Trong đêm sương lạnh hay ngày nắng rát, những ngày này, trên các tuyến đường cửa ngõ vào, ra địa bàn tỉnh Lâm Đồng, những chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) đang nỗ lực, căng mình thực hiện nhiệm vụ “kép”: Tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp tết và phối hợp lực lượng liên ngành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, góp phần mang lại sự bình yên, an toàn cho Nhân dân.

Chiến sỹ CSGT đo thân nhiệt cho hành khách ở chốt liên ngành trên Quốc lộ 27

Bảo đảm an toàn giao thông dịp tết

Ngày 27 tết, cơn mưa trái mùa bất ngờ đổ xuống khu vực thị trấn Madagui (huyện Đạ Huoai), xua tan cái nóng bức mùa khô Tây Nguyên những ngày cuối năm. Trên tuyến Quốc lộ 20, lượng xe cộ lưu thông trở nên đông đúc và công việc của Tổ tuần tra của Trạm CSGT Madagui, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng vất vả, bận rộn hơn. Theo thống kê sơ bộ, mỗi ngày, có hơn 5 ngàn phương tiện lưu thông trên cung đường này và có rất nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, khiến lực lượng CSGT phải nhắc nhở, xử lý nghiêm để bảo đảm an toàn giao thông.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường - Trạm trưởng Trạm CSGT Madagui cho biết, thời tiết ở Đạ Huoai đang vào Xuân, nhưng vẫn rất khắc nghiệt, lực lượng CSGT khi thực hiện nhiệm vụ chủ yếu ngoài trời, dọc tuyến quốc lộ có lượng xe đông đúc, nên quá trình thực thi nhiệm vụ cũng gặp những khó khăn. Song, 25 cán bộ, chiến sĩ của Trạm đều xác định phải vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. “Tôi đã gắn bó với ngành nhiều năm nên thấu hiểu công việc của ngành mình. Không chỉ năm nay, mà nhiều năm rồi, chúng tôi thường đón giao thừa cùng nhau trên những cung đường. Cảm giác chạnh lòng, có lẽ là đêm giao thừa, đường thưa vắng hơn, vài chuyến xe chạy muộn để kịp về với gia đình quây quần bên mâm cơm cúng gia tiên đầu năm… Rồi cảm xúc ấy cũng qua nhanh, khi những ngày đầu năm mới, dòng xe, dòng người lại tấp nập và toàn đội lại phải căng mình thực hiện nhiệm vụ” - Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ.

Những ngày giáp tết có lẽ là thời gian đầy nhọc nhằn, vất vả với lực lượng CSGT tại các Trạm trên các tuyến quốc lộ, cửa ngõ ra vào tỉnh Lâm Đồng. Bởi, cùng với việc huy động toàn quân số để tăng cường công tác tuần tra, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn giao thông dịp tết, điều tra tai nạn giao thông, các chiến sĩ CSGT thuộc Phòng CSGT tỉnh còn phải phối hợp lực lượng liên ngành cắm trực tại các chốt kiểm soát Covid-19 của tỉnh. Mỗi ngày, 24 giờ đều phải có chiến sĩ CSGT cùng với lực lượng công an huyện, thanh tra giao thông, y tế, quân đội và dân quân tự vệ địa phương túc trực, thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19. Có lẽ, người ngoài ngành khó có thể hiểu được những thách thức và áp lực mà các chiến sĩ CSGT đang phải đối mặt trong những ngày tháng đầy biến động này.

Tết đang cận kề, dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Vì vậy, CSGT cũng trở thành những chiến sĩ tuyến đầu, sát cánh cùng các lực lượng khác để thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống dịch Covid-19 mỗi ngày.

Lượng phương tiện qua lại khá đông vào dịp tết

Căng mình phòng chống dịch tại các cửa ngõ

Theo Trung tá Đoàn Mạnh Toàn - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh và để thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cao điểm tết, tăng cường phòng chống dịch, Phòng CSGT đã yêu cầu toàn lực lượng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng phòng chống dịch trên địa bàn; nghiêm túc tổ chức kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện.

Đồng thời, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đấu tranh, tố giác tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đơn vị đã chủ động phối hợp với các nhà xe, đơn vị kinh doanh vận tải nắm bắt tình hình, nhất là kế hoạch vận chuyển, xuất nhập hàng hoá, chuyên chở hành khách để có phương án, kế hoạch phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức phòng chống dịch Covid-19 ở địa phương tốt nhất. “Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay, chúng tôi xác định, đây là nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là trong những ngày tết. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn sát sao, động viên cán bộ, chiến sĩ trên chốt, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ” - Trung tá Đoàn Mạnh Toàn cho biết.

Tại Madagui, khu vực giáp ranh giữa tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai vào ngày giáp tết, chúng tôi chứng kiến lượng xe qua lại rất lớn trên tuyến Quốc lộ 20. Tất cả cán bộ, chiến sĩ trạm Madagui được lệnh phối hợp với chốt liên ngành kiểm soát dịch Covid-19 canh trực 24/24 giờ. Mỗi ngày, lực lượng làm nhiệm vụ nơi đây dừng kiểm tra hơn 5 ngàn lượt phương tiện ô tô, xe máy và hơn 17 ngàn lượt người vào Lâm Đồng. Khi qua chốt, lực lượng CSGT ra hiệu dừng xe, hỗ trợ nhân viên y tế đo thân nhiệt, khai báo thông tin cá nhân, biển số xe, hành trình nơi đi - đến và tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống Covid-19 cho người dân.

Trên tuyến Quốc lộ 27, thuộc địa bàn xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông; đây là tuyến đường tiếp giáp giữa tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk, được xem là “lá chắn thép” quan trọng trong công tác phòng chống dịch của tỉnh ở cửa ngõ phía Tây Bắc. Chốt cũng có lực lượng liên ngành gồm CSGT, công an huyện, quân đội, y tế… thực hiện các nhiệm vụ tương tự tuyến Quốc lộ 20, nhưng với các phương tiện lưu thông từ Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông và từ các tỉnh phía Bắc vào Lâm Đồng. Trung bình mỗi ngày, có khoảng 750 đến 1.000 lượt người đi trên 200 đến 300 lượt phương tiện giao thông lưu thông qua chốt, được kiểm tra và yêu cầu khai báo y tế, nhắc nhở đeo khẩu trang.

Nhiệm vụ những ngày giáp tết tăng và căng, nhưng các cán bộ, chiến sĩ CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh đều thể hiện quyết tâm cùng các nhân viên y tế, quân đội, ngày đêm không quản khó khăn, gian khổ, thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng trên tuyến đầu chống dịch. “Cả nước đang trong thời gian cao điểm phòng chống dịch Covid-19. Trong những ngày này, dù ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng lại là thời điểm cận kề tết, nên nhu cầu đi lại, mua sắm của người dân tăng cao. Lực lượng CSGT chúng tôi phải tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, công tác vận tải. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh, tự giác thực hiện “đã uống rượu, bia - không lái xe” và thông điệp 5K trong phòng, chống dịch” - một chiến sĩ CSGT ở chốt Eo Gió (Đơn Dương) chia sẻ.

Xuân đã về, ngoài phố, nhà nhà bắt đầu đi sắm tết. Nhưng, tại các chốt kiểm soát dịch và trên những tuyến đường, các chiến sĩ CSGT đang tất bật thực hiện nhiệm vụ, với ước mong bình an trên những cung đường và kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, để Nhân dân được đón tết đầm ấm, hạnh phúc.

NGUYỄN NGHĨA