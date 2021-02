Đức Trọng đảm bảo ANTT trong những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán

(LĐ online) - Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện những ngày nghỉ tết Nguyên Đán luôn đảm bảo để Nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Trong những ngày nghỉ tết cổ truyền của dân tộc, Công an huyện Đức Trọng luôn đảm bảo công tác trực và tăng cường lực lượng xuống cơ sở để nắm bắt tình hình, phòng ngừa tội phạm. Trong 7 ngày nghỉ tết, trên địa bàn huyện chỉ xảy ra 1 vụ trộm cắp tài sản và 1 vụ tai nạn giao thông.

Về vụ trộm cắp tài sản (xe máy), Công an huyện đã nhánh chóng xác định đối tượng lấy trộm là Nguyễn Chí Hiếu sinh năm 1988 ở Tuy Hòa - Phú Yên, tạm trú ở đường Cô Bắc, thị trấn Liên Nghĩa. Tại cơ quan công an, Hiếu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an huyện đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hiếu về hành vi trộm cắp tài sản để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Về tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 23h10 phút ngày 15 tháng 02, tại cầu Đại Ninh làm một người tử vong trên đường đi cấp cứu. Công an huyện Đức Trọng đang điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.

N.MINH