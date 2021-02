Đức Trọng tăng cường quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng

(LĐ online) - Theo Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Hạt đã tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

Theo đó, dịp Tết Nguyên đán 2021, Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng đã phân công lịch trực và bố trí cán bộ trực 24/24 giờ tại văn phòng và 3 cụm trên địa bàn huyện, từ ngày 10/2đến hết ngày 16/2/2021 (từ ngày 29 tết đến mùng 5 tết). Qua thống kê, trên địa bàn huyện Đức Trọang không xảy ra vụ vi phạm pháp luật về lĩnh vực lâm nghiệp.

Về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, trong dịp tết, trên địa bàn huyện Đức Trọng xảy ra một số đám cháy trảng cỏ ven rừng và trảng cỏ cây bụi dưới tán rừng nhưng đã được lực lượng chủ rừng và kiểm lâm thường trực dập tắt kịp thời, không để cháy lan vào rừng và không gây thiệt hại đến tài nguyên rừng.

Hiện tại, lực lượng chức năng và Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan điều tra, xác minh cá nhân, tổ chức có liên quan đến 2 vụ vi phạm “tàng trữ lâm sản trái pháp luật” vừa xảy ra tại thời điểm trước Tết Nguyên đán 2021 trên địa bàn xã Đà Loan, huyện Đức Trọng để xử lý theo pháp luật.

Cụ thể, vào ngày 26/1/2021, Phòng PC46 Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 - Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng và Công an huyện Đức Trọng tiến hành mật phục kiểm tra phát hiện, lập hồ sơ 2 vụ vi phạm về hành vi “tàng trữ lâm sản trái pháp luật” xảy ra tại thôn Ma Am, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng.