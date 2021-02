Khan hiếm lao động thời vụ dịp cận tết

(LĐ online) - Những ngày cận Tết Tân Sửu 2021, nhu cầu lao động thời vụ tăng cao, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có nhu cầu tuyển dụng bổ sung lao động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, để tăng tốc sản xuất phục vụ hàng tết và các đơn hàng đã ký kết.

a

Lao động thời vụ vào dịp cận tết khan hiếm

Tại Công ty Đà Lạt Hasfarm, cứ vào dịp cao điểm sản xuất phục vụ thị trường tết, Công ty lại tuyển thêm hàng ngàn lao động thời vụ cho nhiều công việc như: Trồng và chăm sóc hoa, cắt cành, sơ chế, đóng gói…

Với 4 trang trại đang hiện có gồm: Đà Lạt (30 ha), Đa Quý - Xuân Thọ (10 ha), Đạ Ròn - Đơn Dương (250 ha) và Phúc Thọ - Lâm Hà (30 ha) thì số lượng lao động thời vụ Công ty cần tuyển lên đến gần 2.000 người. Do nhu cầu tuyển gấp số lượng lớn công nhân nên Công ty tạo điều kiện hết mức có thể, giúp người lao động có được công ăn việc làm ổn định, nâng cao thu nhập.

Anh Nguyễn An Vượng - Phó phòng Tuyển dụng Công ty Đà Lạt Hasfarm cho biết: Do nhu cầu ngày càng cao, đặc biệt là vào dịp tết nên ngoài tuyển dụng lao động tại địa phương, công ty còn tuyển dụng ở các tỉnh lân cận. Năm nay, Công ty tuyển dụng hàng ngàn lao động công nhật, chỉ tính riêng tại khu vực Đạ Ròn thì số lượng đã hơn 2.200 người. Mỗi ngày, công nhân được trả công 270.000 đồng, được bao ăn trưa và có thu nhập tăng thêm nếu làm vượt thời gian quy định.

https://youtu.be/gCVeFGx5AaI

Trong khi đó, tại làng hoa Thái Phiên, Phường 12, TP Đà Lạt, nhu cầu tuyển dụng việc làm thời vụ tết 2021 cũng đang tăng từng ngày. Theo nhiều chủ vựa hoa, vụ hoa tết là thời điểm lao động từ các tỉnh tìm đến các nhà vườn để làm việc thời vụ. Thời điểm này, giá thuê nhân công làm cả ngày từ 7 giờ sáng đến khoảng 22 giờ đêm là 500.000 đồng đối với nữ và trên dưới 1 triệu đồng đối với nam. Đặc biệt, từ ngày 25 đến 28 âm lịch, số tiền thuê nhân công có thể tăng cao hơn nữa. Tuy tiền công cao nhưng vẫn khó kiếm người làm.

Nhu cầu sử dụng nhân công theo thời vụ tăng cao đã thu hút một lượng lớn lao động từ địa phương khác đến nên vấn đề về quản lý cư trú, đảm bảo an ninh trật tự địa phương cũng được đặt ra. Theo thống kê, có khoảng 1.300 lao động tự do làm việc tại các nhà vườn trên địa bàn Phường 12 vào dịp Tết Nguyên đán năm nay. Từ thực tế đó, công an các địa phương đã quyết liệt, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở; thường xuyên kiểm tra các chủ vườn ươm, nông trại về công tác quản lý nhân khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng. Đặc biệt, thực hiện cho người làm thuê ký cam kết không vi phạm các quy định về pháp luật.

Trung Tá Nguyễn Viết Tần - Phó trưởng Công an Phường 12, TP Đà Lạt cho biết: “Chúng tôi thường xuyên chỉ đạo cảnh sát khu vực xuống địa bàn để tuyên truyền chấp hành các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thường xuyên kiểm tra các chòi, vườn, các nhà trọ để kịp thời chấn chỉnh trong công tác quản lý. Chúng tôi tăng cường 100% quân số để xuống dưới địa bàn nắm và quản lý. Về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, chúng tôi đã phát tài liệu đến từng hộ dân và các chòi, vườn, các nhà trọ, để thông tin phòng chống tội phạm trên địa bàn”.

Lao động làm việc tại Công ty Đà Lạt Hasfarm

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng, thị trường việc làm dịp cuối năm sẽ diễn ra rất sôi động với hàng ngàn việc làm ổn định lẫn thời vụ như phục vụ, gia công, đóng gói, sắp xếp sản phẩm và kiểm hàng. Tuy nhiên, số lao động thời vụ năm nay giảm chỉ còn 2/3 so với con số 1.000 lao động của năm 2020.

Theo bà Nguyễn Thị Lan Hương - Trưởng phòng Giới thiệu việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng, để hỗ trợ cho việc điều tiết cung cầu thị trường lao động, đặc biệt lao động bán thời gian trong dịp Tết cổ truyền thì Trung tâm giới thiệu việc làm phối hợp với các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn toàn tỉnh để thu thập nguồn cung bán thời gian. Tuy nhiên, năm nay, lượng lao động bán thời gian cũng như nhu cầu tuyển dụng lao động bán thời gian trong dịp Tết cổ truyền nó không nhiều như mọi năm.

Mặc dù nhu cầu tuyển dụng cũng như là lượng lao động có nguyện vọng tìm việc bán thời gian năm nay không nhiều, tuy nhiên Trung tâm giới thiệu việc làm cũng đang rất nỗ lực để gắn kết giữa cung và cầu để góp phần hỗ trợ điều tiết thị trường lao động. Đây là cơ hội để người lao động tìm kiếm việc làm nâng cao thu nhập, chăm lo cho một cái tết no đủ hơn giữa tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.

HOÀNG SA - VĂN BÁU