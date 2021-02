Ô tô lấn làn, tông liên hoàn 2 xe đi ngược chiều

(LĐ online) - Ô tô 4 chỗ màu trắng đang di chuyển trên Quốc 20 (địa bàn huyện Đức Trọng) thì bất ngờ lấn làn, húc văng xe tải nhỏ và tông vào một ô tô khác đang lưu thông đúng làn đường theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn xe ô tô lấn làn, chạy hất văng 1 xe tải nhỏ, tông hư hỏng 1 xe ô tô khác

Theo thông tin ban đầu từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng, vụ tai nạn nói trên xảy ra tại Km 214 trên Quốc lộ 20, đoạn qua xã Hiệp An (huyện Đức Trọng) sáng 27/2. Ô tô 4 chỗ gây tai nạn do Trần Lâm Nguyên (thường trú huyện Đơn Dương) điều khiển lưu theo hướng TP Đà Lạt đi TP Bảo Lộc.

Khi đến địa điểm trên, ô tô va chạm với xe tải do ông Tôn Thất Sang (ngụ thị trấn Liên Nghĩa) điều khiển và một ô tô do ông Trần Duy Quốc Minh (xã Hiệp An) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại.

Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tại hiện trường, cả 3 xe đều hư hỏng nặng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ ô tô 4 chỗ húc văng xe tải và tông vào 1 ô tô khác.

Trước đó, trên các trang mạng xã hội xuất hiện 1 clip ngắn ghi lại cảnh 1 xe ô tô đi lấn làn với tốc độ cao tông trực diện 2 xe ô tô đi chiều ngược lại khiến nhiều người bày tỏ bức xúc trước việc xe ô tô đi sai làn, gây nguy hiểm cho các xe khác.

https://youtu.be/tg4sRofGy-M

C.PHONG