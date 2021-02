Nói về sự hy sinh thầm lặng giữa thời bình của cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam không bao giờ kể xiết. Và để tri ân sự hy sinh ấy, chúng ta mãi khắc ghi hình ảnh đẹp người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trong tim để các anh sống mãi trong lòng Nhân dân, trong lòng đất Mẹ Việt Nam...!

LLVT Lâm Đồng luôn có mặt trên mọi tuyến đầu gian khó để thực hiện mệnh lệnh trái tim “Vì Nhân dân quên mình…”

Năm 2020, đất nước trải qua biết bao thăng trầm, đối đầu với đại dịch COVID-19, rồi liên tiếp các đợt lũ chồng lũ tràn về miền Trung gây nên bao đau thương, mất mát. Nhưng với nghị lực phi thường, người Việt Nam đoàn kết cùng nhau vượt qua bao khó khăn để ổn định cuộc sống. Trong đó, đau xót và tiếc thương thay đã có hàng chục cán bộ, chiến sĩ thầm lặng hy sinh khi đang đi cứu dân... Họ đã tuân theo mệnh lệnh, với sứ mệnh cao cả “Vì Nhân dân quên mình…” và lên đường cứu giúp đồng bào đang gặp nguy hiểm khi miền Trung phải oằn mình chống chọi với lũ chồng lũ, bão tràn về… Xót thương, tiếc thương đến tột cùng khi Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân khu 4 vĩnh viễn mất đi người tướng lĩnh kiên cường, 13 cán bộ, chiến sĩ ở Thủy điện Rào Trăng 3 và 22 cán bộ, chiến sĩ ở Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337.

Cả nước đau thương vì mất mát, tổn thất quá lớn của quân đội trong thời bình và của những người thiệt mạng do bão lũ, sạt lở đất, mãi mãi được Tổ quốc và Nhân dân khắc ghi công ơn những người chiến sĩ “Bộ đội Cụ Hồ”.

Hòa chung nhiệm vụ cao cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang (LLVT) Nam Tây Nguyên Lâm Đồng cũng đã luôn có mặt trên mọi tuyến đầu gian khó, trong mệnh lệnh “Vì Nhân dân chiến đấu” đã khắc họa rõ nét hình ảnh và phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân. Góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh nhà ngày càng vững mạnh, ổn định về an ninh chính trị để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng. Khi dân đói - có các anh hỗ trợ lương khô, mì gói; dân gặp nạn - có các anh đồng cam cộng khổ cứu giúp, đảm bảo tính mạng an toàn. Dân đi cách ly phòng dịch COVID-19 có các anh đón đưa và phục vụ ngày đêm, đảm bảo nghiêm ngặt nhưng an toàn cho cộng đồng. Trong mọi khó khăn, hiểm nguy, và bất cứ khi nào, thời điểm nào các chiến sĩ đều nhận “mệnh lệnh trái tim” từ cấp trên và có mặt kịp thời giúp đỡ, cứu trợ Nhân dân. Hình ảnh bộ đội cõng trẻ em, người già vượt lũ dữ tại miền Trung, hình ảnh bộ đội nằm lều ngoài trời canh giữ sự bình yên không để dịch COVID-19 lan vào cộng đồng, hình ảnh bộ đội đón đồng bào Việt kiều về nước an toàn, trong đó có LLVT tỉnh Lâm Đồng đã ngày đêm vượt mọi khó khăn giúp dân trở về cách ly an toàn, đảm bảo tính mạng.

Hầu như ở khắp các địa phương trong tỉnh Lâm Đồng, ở đâu có sự cố, có nguy hiểm cho dân, có đuối nước của các em học sinh… thì đầu tiên xuất hiện vẫn là hình ảnh bộ đội đi cứu dân. Mới đây, trong tháng 12/2020, không may 2 du khách (trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) bị lũ cuốn mất tích khi qua cầu treo K’Long K’Lanh, xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương trong tour du lịch trải nghiệm tại Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà. Ngay lập tức, dưới sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S - Trưởng ban Chỉ đạo cứu nạn, cứu hộ tỉnh và sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, LLVT đã cùng với lực lượng cứu hộ tỉnh và lực lượng tại chỗ nỗ lực vượt mưa dầm suốt 2 ngày đêm với lũ dữ với quyết tâm cao nhất tìm kiếm những nạn nhân bị mất tích tại suối K’Long K’Lanh - xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương. Nỗi mừng vui khi lần lượt tìm thấy thi thể một nạn nhân, vẫn còn một nạn nhân chưa tìm thấy thi thể… Tỉnh tiếp tục chỉ đạo tăng cường lực lượng tìm kiếm cứu nạn, tập trung nhân lực, vật lực, với trách nhiệm cao nhất đã nhanh chóng tìm kiếm được thi thể nạn nhân còn lại, góp phần hoàn thành trách nhiệm, chia sẻ nỗi đau mất mát của gia đình nạn nhân.

Đại tá Trần Văn Khương - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo LLVT thực hiện cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân trên suối K’Long K’Lanh - xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Trần Văn Khương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn tại khu vực suối K’Long K’Lanh với hy vọng tìm thấy người xấu số bị mất tích. Đại tá Khương chia sẻ: “… Bất chấp khó khăn của thời tiết, dưới tiết trời lạnh và gió, mưa lớn nhiều ngày, nước sông Đa Nhim dâng cao, nhưng LLVT tỉnh đã nỗ lực suốt 2 ngày đêm để cứu vớt 2 nạn nhân không may bị nạn. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, bằng mọi giá phải khẩn trương tìm kiếm cho được thi thể nạn nhân đưa về gia đình, nhằm làm vơi bớt đi nỗi đau mất mát quá lớn của các gia đình có thân nhân không may gặp nạn. Đó vừa là tình cảm, là nghĩa vụ, là trách nhiệm mà lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ LLVT chúng tôi luôn xác định cho mình…”.

Rồi trong đợt phòng, chống dịch COVID-19, LLVT Lâm Đồng cũng đã và đang tiếp tục chung tay cùng với chính quyền thực hiện phục vụ. Tiếp nhận cách ly dịch bệnh COVID-19 cho 72 công dân (trong đó 34 người nước ngoài, 38 người Việt Nam) đảm bảo đúng qui tắc và an toàn. Tổ chức tiếp nhận, phân bổ, cấp phát vật chất phòng, chống COVID-19 cho các cơ quan, đơn vị trị giá 119,433 triệu đồng. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 Bộ CHQS tỉnh đã thăm và tặng quà đơn vị kết nghĩa Đoàn Tiểu khu Quân sự tỉnh Siem Reap/Quân khu 4/Quân đội Hoàng gia Campuchia trị giá 500 triệu đồng; tặng 20.000 khẩu trang y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đúng như tinh thần Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Ở đâu Nhân dân gặp khó khăn, gian khổ, thiên tai, dịch bệnh thì ở đó có bộ đội giúp dân”. Trong thời bình, phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được phát huy và tỏa sáng.

Giữa đời thường, LLVT Lâm Đồng còn giúp Nhân dân hơn 40.067 ngày công xây dựng nông thôn mới, mở đường, xây cầu, giúp dân phát triển kinh tế. Trong đó, bộ đội đã giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai với hơn 4.880 ngày công; trồng trên 15.500 cây xanh phân tán; cải tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. Dò gỡ, xử lý, tiêu hủy 1,7 tấn bom mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh, bảo đảm an toàn cho Nhân dân; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế - xã hội. LLVT tỉnh cũng đã chủ động phối hợp với các huyện, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” không để lây nhiễm trong cộng đồng và LLVT tỉnh; được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Chúng ta cùng vững tin hướng tới Xuân Tân Sửu với cơ hội mới, động lực mới và tình đoàn kết quân dân nước Việt mãi mãi sắt son, thủy chung với Đảng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Chúng ta mãi tin mãi yêu các anh bộ đội - họ đã và đang ngày đêm canh giữ biển trời quê hương, bảo vệ cuộc sống ấm no, an toàn cho Nhân dân.

Đã từ lâu câu nói vang vọng trong tim mỗi cán bộ, chiến sĩ: “Luôn đi về phía đồng bào”, “Vì Nhân dân chiến đấu” và giờ đã thành “mệnh lệnh thấm vào máu tim”.

NGUYỆT THU