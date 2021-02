UBND huyện khen thưởng 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Chủ tịch UBND huyện Đam Rông đã ký Quyết định khen thưởng đột xuất cho 2 tập thể và 7 cá nhân là cán bộ, chiến sỹ Công an huyện và Ban Công an xã Đạ Rsal vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lấn thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Đây là sự động viên, ghi nhận kịp thời đối với các tập thể và cá nhân cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục khó khăn, mưu trí, dũng cảm lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; đồng thời khích lệ các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục thi đua phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân. Được biết, trước đó lực lượng Công an huyện và Ban Công an các xã đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, qua đó đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

LÊ TUẤN