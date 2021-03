Bắc Bộ mưa phùn và sương mù, Nam Bộ duy trì nắng nóng diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/3, Bắc Bộ tiếp tục trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù về đêm và sáng, độ ẩm trung bình cao trên 80%, đến trưa trời hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 25-27 độ C.

Ngày 17/3, Bắc Bộ tiếp tục trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù về đêm và sáng

Trung Bộ cả về nhiệt và độ ẩm đều ở mức vừa phải. Tây Nguyên thời tiết khô với độ ẩm phổ biến khoảng 40-60% nhưng do địa hình cao nên trời không quá nóng.

Ngày 17/3, khối áp cao cận nhiệt đới đang hoạt động mạnh thêm và có xu hướng mở rộng sang phía đất liền của Việt Nam. Khí nóng thổi từ trên xuống ngăn cản quá trình mây phát triển khiến Nam Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng, đặc biệt Đông Nam Bộ vừa khô vừa nóng với nhiệt độ 35-36 độ C. Thời gian có nắng nóng trong ngày kéo dài từ 11 giờ đến 17 giờ. Đến tối, tiết trời dịu mát hơn với nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Thời điểm này, Nam Bộ ít khả năng xuất hiện mưa trái mùa.

Các bác sỹ khuyến cáo, để bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng, người dân cần uống đủ nước, ăn thêm hoa quả, tập thể dục thường xuyên, xịt mũi phun sương bằng nước muối sinh lý giúp làm ẩm mũi, loại bỏ các vẩy mũi chứa nhiều khói bụi, giúp cho mũi được sạch sẽ, thông thoáng. Việc súc họng bằng nước muối sinh lý cũng giúp giảm cảm giác khô vướng họng, hơi thở hôi và góp phần làm giảm viêm đường hô hấp do thời tiết nắng nóng.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 17/3: Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có sương mù; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, riêng phía Nam trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa vài nơi.

Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

(Theo Baotintuc.vn)