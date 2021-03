Đạ Huoai chủ động phòng, chống cháy rừng

Đạ Huoai hiện có hơn 30.000 ha rừng, đây cũng là rừng “cửa ngõ” phía Nam của tỉnh Lâm Đồng. Mùa khô Tây Nguyên đang ở thời kỳ cao điểm và Đạ Huoai là một trong những địa phương có nguy cơ khô hạn và cháy rừng luôn đặt trong tình trạng “báo động”. Vì vậy, chính quyền cùng các ngành chức năng huyện Đạ Huoai đã và đang chủ động triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn có hiệu quả, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Lực lượng kiểm lâm huyện Đạ Huoai chuẩn bị phương tiện, vật tư lên đường tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng

Tăng cường công tác tuyên truyền

Do địa bàn trải rộng, diện tích rừng chủ yếu phân bổ xa khu dân cư và tiếp giáp với nhiều địa phương như Đạ Tẻh, Bảo Lộc, Bảo Lâm và các huyện Tánh Linh, Đức Linh (Bình Thuận), huyện Tân Phú (Đồng Nai), nên Đạ Huoai là huyện có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Thêm vào đó, đây là thời điểm người dân địa phương thường vào rừng tìm các loại lâm sản phụ, tiềm ẩn nguy cơ gây ra cháy rừng bất cứ lúc nào.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy rừng (PCCR), huyện Đạ Huoai chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đến từng thôn, tổ dân phố cùng các tầng lớp nhân dân địa phương. Đối với người dân sinh sống xung quanh rừng, ven rừng được chính quyền và các ngành chức năng thường xuyên lồng ghép tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò quan trọng của tài nguyên rừng trong đời sống con người và với môi trường, khí hậu; trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức cùng chung tay thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng. Theo Hạt Kiểm lâm huyện Đạ Huoai, từ cuối tháng 12/2020 đến nay, đơn vị đã phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức hơn 20 buổi tuyên truyền công tác PCCR với hàng nghìn lượt người tham gia. Đơn vị cũng thường xuyên cử cán bộ kiểm lâm đến các hộ dân gần rừng hướng dẫn bà con phương pháp phòng, chống trong quá trình xử lý đốt thực bì nương rẫy. Trong quá trình đốt thực bì phải có người canh, khi đốt lựa chiều gió và chọn thời điểm đốt thích hợp để không lây lan cháy vào rừng. Cùng với đó, Hạt Kiểm lâm huyện còn phối hợp với các chủ rừng, cùng chính quyền các xã, thị trấn triển khai nhiều cuộc diễn tập PCCR để chủ rừng và người dân hiểu, biết cách xử lý khi xảy ra cháy rừng. Nhờ vậy, từ đầu mùa khô năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện Đạ Huoai chưa xảy ra vụ cháy rừng nào; công tác ứng trực cũng được các chủ rừng và các lực lượng triển khai 24/24 giờ.

Chủ động bám rừng để phòng, chống

Là địa phương có diện tích rừng tự nhiên lớn, để làm tốt công tác bảo vệ rừng và PCCR, ngay từ đầu mùa khô năm nay, huyện Đạ Huoai đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn chủ động triển khai các biện pháp, xây dựng phương án phòng chống một cách cụ thể, chi tiết.

Ông Lưu Hồng Long - Phó Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai, cho biết: “Đối với Hạt Kiểm lâm huyện và các đơn vị chủ rừng, gồm: Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Huoai, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Huoai, chúng tôi yêu cầu xây dựng phương án phòng cháy trên lâm phần quản lý của các đơn vị với phương châm “4 tại chỗ”. Việc chủ động các biện pháp và chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị sẽ giúp các đơn vị chủ rừng làm tốt công tác ngăn ngừa cháy rừng; trong trường hợp chẳng may xảy ra cháy rừng thì triển khai phương án chữa cháy nhanh và kịp thời hạn chế thiệt hại. Nhận thức sâu sắc vấn đề này, đến thời điểm hiện tại toàn huyện đã xây dựng được 3 phương án phòng, chống cháy rừng của chủ rừng và các đơn vị, cùng nhiều phương án của chủ rừng là cộng đồng dân cư; hàng trăm phương án của chủ rừng là hộ gia đình cá nhân. Cùng với đó, ngay từ đầu năm, các xã, thị trấn trên địa bàn cũng chủ động xây dựng phương án PCCR để triển khai tới người dân cùng nêu cao ý thức chung tay bảo vệ rừng”.

Từ thực tế, huyện Đạ Huoai xác định, rừng tại các tiểu khu 566, 569, 577 (xã Phước Lộc) và các tiểu khu 596, 599, 600 (Đạ P’Loa) luôn trong tình trạng báo động xảy ra cháy rừng trong mùa khô. Nguyên nhân được dự báo, đây là các khu vực rừng giáp ranh và thường xuyên có người dân vào tìm kiếm lâm sản phụ, đốt ong nên luôn tiềm ẩn nguy cơ cao. Vì vậy, huyện Đạ Huoai giao trách nhiệm cho Hạt Kiểm lâm cùng các đơn vị chủ rừng và các địa phương bố trí các lực lượng công an, dân quân tự vệ, tổ, đội quản lý bảo vệ rừng phối hợp trực tuần tra, kiểm soát an ninh rừng 24/24 giờ. Cùng với đó, các lực lượng còn có nhiệm vụ ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển và buôn bán lâm sản trái phép không để tạo thành các điểm nóng gây mất an ninh rừng.

“Qua kiểm tra thực tế, chúng tôi nhận thấy các chủ rừng đã làm tốt công tác phát dọn thực bì, làm đường ranh cản lửa, chuẩn bị vật tư, trang thiết bị cho công tác phòng cháy nghiêm túc. Cùng với đó, các xã, thị trấn trên địa bàn luôn chủ động làm tốt công tác trực chiến và luôn đảm bảo 50% quân số cho mỗi ca. Kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng cho thấy, đơn vị chủ rừng nào làm tốt công tác phòng, xử lý vật liệu cháy ngay sau khi mùa mưa kết thúc sẽ giảm thiểu số vụ cháy rừng và hạn chế thiệt hại về rừng khi xảy ra cháy. Vì vậy, địa phương luôn quan tâm chỉ đạo, giao trách nhiệm cho các đơn vị chủ rừng và các xã, thị trấn thực hiện nghiêm công tác phòng, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra” - ông Lưu Hồng Long nhấn mạnh.

Từ những kinh nghiệm rút ra qua các năm, huyện Đạ Huoai luôn nhận thức rõ công tác phòng, chống cháy rừng là nhiệm vụ thường xuyên liên tục, không thể chủ quan. Vì vậy, trong thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống cháy rừng; chỉ đạo các ngành chức năng, các đơn vị chủ rừng và các xã, thị trấn giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất nương rẫy, không để tình trạng đốt, dọn rẫy gây cháy lan vào rừng. Bên cạnh đó, thường xuyên tuần tra, canh gác tại các vùng trọng điểm nguy cơ cháy rừng cao; tổ chức ứng trực 24/24 giờ trong các tháng cao điểm mùa khô và chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, dụng cụ, nhân lực, hậu cần ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về rừng do cháy gây ra.

KHÁNH PHÚC