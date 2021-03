Hội Chữ thập đỏ thành phố Bảo Lộc là điển hình về công tác hiến máu tình nguyện trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Bà Huỳnh Thị Phương Duyên - Phó Giám đốc Sở Y tế tặng giấy khen của Hội CTĐ tỉnh cho các điển hình xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện

Hiện nay, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố Bảo Lộc có 3 cán bộ chuyên trách; 11 cán bộ cấp xã, trong đó chuyên trách 8 người, kiêm nhiệm 3 người với tổng số hội viên hiện có 7.397 hội viên, tổng số tình nguyện viên 184 người. Có 61 cơ sở Hội CTĐ trường học với 2.964 hội viên CTĐ là cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Số học sinh là thanh thiếu niên CTĐ là 8.913 em, số đội thiếu niên xung kích CTĐ 128 đội với 1.037 em, số đội thanh niên xung kích CTĐ 35 đội với 619 em. Có 3 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện luôn được duy trì ổn định và được coi như là ngân hàng máu sống của Hội CTĐ thành phố Bảo Lộc để phục vụ cấp cứu khẩn cấp.

Ông Nguyễn Thành Tứ - Chủ tịch Hội CTĐ TP Bảo Lộc cho biết: Phong trào hiến máu nhân đạo là một trong những nội dung hoạt động của Hội CTĐ, việc nhận thức hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, trực tiếp góp phần chia sẻ những rủi ro, đồng cảm với những số phận, hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo do tai nạn, bệnh hiểm nghèo, bệnh tật xảy ra đối với con người; việc làm này phù hợp với truyền thống đạo lý của dân tộc và góp phần trong việc thực hiện chính sách xã hội của Nhà nước. Với mục tiêu đẩy mạnh phong trào hiến máu nhân đạo trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Bảo Lộc nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung, hàng năm Hội CTĐ luôn xác định vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ tham gia hiến máu, cung cấp máu và các sản phẩm máu có chất lượng an toàn cho nhu cầu cấp cứu, điều trị, để góp phần làm giảm tỷ lệ tử vong cho người bệnh.

Hội CTĐ TP Bảo Lộc đã lên phương án thực hiện công tác hiến máu tình nguyện trong đại dịch COVID-19 năm 2020 đến nay như: Luôn bám sát sự chỉ đạo trực tiếp của Hội CTĐ tỉnh Lâm Đồng, Thành ủy, UBND thành phố và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Bảo Lộc, đồng thời tăng cường sự phối hợp với các ban, ngành chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, chủ động xây dựng kế hoạch và giải pháp cho từng đợt hiến máu tình nguyện cụ thể, làm sao cho khoa học nhất để đáp ứng về thời gian, khoảng cách đảm bảo an toàn cho người tham gia hiến máu, đáp ứng đủ số lượng máu cho mỗi đợt. Xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể với Bệnh viện II Lâm Đồng và Trung tâm Y tế thành phố Bảo Lộc trong công tác tiêu độc, khử trùng trước, trong và sau mỗi đợt hiến máu tình nguyện và đây cũng là yếu tố rất quan trọng để mỗi đợt tổ chức hiến máu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, tạo sự an tâm tin tưởng cho người tham gia hiến máu tình nguyện, đảm bảo an toàn trong công tác tổ chức tiếp nhận máu.

Phát huy trách nhiệm của từng ủy viên Ban Chấp hành Hội, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ phụ trách trong các bước triển khai hiến máu tình nguyện từng đợt, đồng thời sau mỗi đợt hiến máu tình nguyện cần phải đánh giá kết quả nhiệm vụ của từng cán bộ đảm nhiệm trách nhiệm của mình.

Năm 2020 với diễn biến đại dịch COVID-19 hết sức phức tạp, tuy nhiên Hội CTĐ đã tích cực tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại điểm hiến máu cố định và tổ chức các sự kiện hiến máu như: “Lễ hội Xuân hồng”, Chiến dịch “Những giọt máu hồng hè”, tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ” Mini lần thứ II, tổ chức tôn vinh người hiến máu tình nguyện. Triển khai kế hoạch tuyên truyền Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nhân Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện ngày 7/4. Trong năm 2020, toàn thành phố Bảo Lộc đã tổ chức được 7 đợt hiến máu tình nguyện, trong đó, phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức 2 đợt, Bệnh viện tỉnh Lâm Đồng tổ chức tiếp nhận 2 đợt và 3 đợt Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức đợt hiến máu cấp cứu. Tổng số đã tiếp nhận được 1.389/960 đơn vị máu, đạt 144% chỉ tiêu của cả năm do Tỉnh hội đề ra, với tổng trị giá vận động hiến máu nhân đạo đạt 210 triệu đồng. Với kết quả trên Hội CTĐ thành phố Bảo Lộc luôn được Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố đánh giá cao kết quả hoạt động của tổ chức Hội.

Để phong trào hiến máu nhân đạo có sự lan tỏa và thu hút đông đảo mọi quần chúng của các đoàn thể và Nhân dân cùng tham gia, ông Nguyễn Thành Tứ - Chủ tịch Hội CTĐ TP Bảo Lộc chia sẻ kinh nghiệm: Mỗi chúng ta hãy là một tuyên truyền viên để vận động, nâng cao nhận thức cho mọi người, với thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, như vậy, là chúng ta đã cứu được một người trước tình trạng thập tử nhất sinh, cứu được tính mạng của người bệnh đang cần đến máu. Cần thực hiện một số giải pháp sau: Ở đâu có sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền thì ở đó có phong trào mạnh. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện từng cấp phải thật sự bắt tay vào cuộc, Hội CTĐ phải thể hiện tốt vai trò tham mưu của mình. Các chi hội CTĐ cần có kế hoạch riêng về hoạt động hiến máu nhân đạo phù hợp với thực tiễn đơn vị, đồng thời thành lập các câu lạc bộ hiến máu nhân đạo, các câu lạc bộ những người cùng nhóm máu và xây dựng phong cách tuyên truyền viên hòa nhã, ân cần và chu đáo. Luôn chú trọng mở rộng đối tượng tham gia hiến máu tại các chi hội. Thường xuyên đánh giá về hiệu quả, rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu tích cực trong phong trào hiến máu nhân đạo. Phân bổ thời gian hiến máu hợp lý cho từng chi hội để các tình nguyện viên đi hiến máu không bị mất thời gian và đạt hiệu quả cao.

AN NHIÊN