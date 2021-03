Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về an toàn giao thông

● 2 tháng đầu năm, tai nạn giao thông tăng 89,47%

Toàn cảnh tại đầu cầu Lâm Đồng

(LĐ online) - Chiều 1/3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S đã chủ trì hội nghị đột xuất về an toàn giao thông 2 tháng đầu năm 2021 để bàn và đề ra các giải pháp nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cho những tháng cuối năm.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến nối điểm cầu chính UBND tỉnh với 12 huyện, thành của tỉnh.

Dự hội nghị có lãnh Ban An toàn Giao thông tỉnh, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh; các đồng chí là thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh, Ban An toàn Giao thông các huyện, thành phố tại các điểm cầu…

Báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh cho thấy, mặc dù ngay từ đầu năm, Ban An toàn Giao thông tỉnh cũng như các sở, ngành, địa phương đã ban hành nhiều giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhưng 2 tháng đầu năm 2021 (từ 15/12/2020 đến 28/2/2021) trên địa bàn tỉnh, tình hình tai nạn giao thông có những diễn biến vô cùng phức tạp. Toàn tỉnh đã xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông, làm 25 người chết, 21 người bị thương, tăng 89,47% (17 vụ) so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, Đức Trọng là địa phương xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất (12 vụ), làm 8 người chết.

Xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 20, đèo Bảo Lộc, khu vực cửa ngõ vào thành phố Đà Lạt… gây nhiều thiệt hại về con người và tài sản. Đặc biệt, trong nửa tháng trở lại đây, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh có những diễn biến rất phức tạp, một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra liên tục trên địa bàn. Trước tình hình trên, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã phải tổ chức hội nghị đột xuất để bàn giải pháp đảm bảo An toàn Giao thông trong thời gian tới.

Lãnh đạo Công an tỉnh trình bày một số nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ tai nạn giao thông tăng trong 2 tháng đầu năm

Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để Ban An toàn Giao thông các địa phương, ngành giao thông, công an tỉnh báo cáo, chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ tai nạn giao thông tăng đột biến và nêu kiến nghị, đề xuất để tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Đức Trọng, địa phương 2 tháng đầu năm để xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nhất cho biết, Ban An toàn Giao thông huyện đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm bảo đảm An toàn Giao thông, tuy nhiên tình hình tai nạn giao thông vẫn có những diễn biến phức tạp, chủ yếu tập trung trên tuyến quốc lộ và tuyến cao tốc trên địa bàn. Huyện cho biết, đã tổ chức rà soát các điểm đen và các vị trí tiềm ẩn mất an toàn giao thông trên địa bàn để sớm khắc phục. UBND huyện Đức Trọng kiến nghị Ban An toàn Giao thông tỉnh sớm lắp đặt, hoàn chỉnh hệ thống camera giám sát giao thông trên tuyến Quốc lộ 20, 27; kiến nghị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tăng cường công tác phối hợp với lực lượng Công an huyện trong tuần tra xử lý tình trạng vi phạm an toàn giao thông tuyến Quốc lộ; kiến nghị Sở Giao thông Vận tải sớm rà soát lắp đặt thêm các biển báo và các gờ giảm tốc trên 1 số tuyến đường trọng điểm của huyện.

UBND huyện Đạ Huoai, 1 trong 6 địa phương có tỷ lệ tai nạn giao thông cao trong 2 tháng đầu năm vừa qua kiến nghị Ban An toàn Giao thông tỉnh quan tâm sớm hoàn thiện lắp đặt hệ thống camera giám sát an toàn giao thông trên tuyến đèo Bảo Lộc để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, điều tiết giao thông nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trên tuyến đèo vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông này.

Các địa phương khác cũng có nhiều kiến nghị và đề xuất nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn để có thể đạt mục tiêu nhằm kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Ban An toàn Giao thông tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S đã nhắc nhở 6 địa phương có tỷ lệ tai nạn giao thông tăng cao trong 2 tháng đầu năm và nhấn mạnh các địa phương này cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, xem xét các nguyên nhân xảy ra tai nạn và có kế hoạch cụ thể để khắc phục tình trạng này.

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu ra các nguyên nhân khiến tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tăng đột biến thời gian qua là do: Công tác tuần tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng chưa được thường xuyên, liên tục, khép kín địa bàn; xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông như chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, phần đường; tiến độ thi công một số tuyến đường giao thông trên địa bàn chưa đạt yêu cầu, một số tuyến quốc lộ mặc dù tỉnh đã nhiều lần kiến nghị nâng cấp nhưng vẫn chưa được quan tâm đầu tư; một số địa phương, sở ngành vẫn còn tình trạng ỷ lại vào lực lượng cảnh sát giao thông, vào ngành công an mà chưa thật sự nêu cao tinh thần trách nhiệm để chung tay vận động tuyên truyền và đề ra những giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông; ý thức một bộ phận người tham gia giao thông và các lái xe vẫn còn thấp, vẫn còn tình trạng sử dụng rượu bia khi lái xe; công tác tuyên truyền pháp luật về vận tải, trật tự an toàn giao thông hiệu quả chưa cao…

Trên cơ sở các nguyên nhân nêu ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S cũng đã đề ra 1 số nhiệm vụ chính, yêu cầu các sở ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện, đó là: Quan tâm và đẩy mạnh hơn nữa công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn; kịp thời rà soát các nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn để sớm có biện pháp khắc phục; tăng cường công tác tuần tra khép chặt trên địa bàn, bố trí lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, trực chốt 24/24 ở những cung đường có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao; sớm lắp đặt các màn hình led cảnh báo về tai nạn giao thông; sớm xây dựng dự toán báo cáo cơ quan có thẩm quyền để lắp đặt camera giám sát giao thông trên các tuyến đèo thời gian qua thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông; đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, nâng cao nhận thức chấp hành Luật Giao thông trong các tầng lớp nhân dân; rà soát lại toàn bộ hệ thống biển báo đường bộ, thiết thị hỗ trợ về an toàn giao thông trên quốc lộ, nhanh chóng khắc phục tất cả các điểm đen hiện còn tồn tại trên các tuyến quốc lộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải sớm tổ chức lắp đặt tất cả các biển báo giao thông theo đề xuất của các huyện, thành phố trước tháng 5/2021. Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố sớm xây dựng lộ trình đảm bảo an toàn giao thông giai đoạn 2021 - 2025 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và chỉ đạo Sở Tài chính sớm phân bổ kinh phí cho công tác đảm bảo an toàn giao thông để các địa phương sớm triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên kịp tiến độ nhằm hướng tới mục tiêu kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông.

NGUYỄN NGHĨA