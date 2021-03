Khu vực Bắc Bộ thời tiết ấm áp, Nam Bộ nắng nóng kéo dài

Thời tiết miền Bắc ổn định, tiết trời ấm áp, dễ chịu trong khi khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng, một số nơi trên 36 độ C, tập trung ở Đông Nam Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/3, thời tiết miền Bắc ổn định, tiết trời ấm áp, dễ chịu, sáng sớm xuất hiện sương mù, ít mưa, ngày có nắng, nền nhiệt dao động ở ngưỡng 21-27 độ C, trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Hình thái thời tiết sương mù, ít mưa, trời nắng cũng phổ biến ở Trung Bộ, tập trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế. Nhiệt độ cao nhất trên 30 độ C. Mực nước các sông ở đây cũng biến đổi chậm.

Nam Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng, một số nơi trên 36 độ C, tập trung ở Đông Nam Bộ.

Với mức nhiệt này, người dân khi di chuyển trên đường bê tông, đường nhựa hoặc ở những bề mặt hấp thụ nhiệt cao có thể chịu sức nóng lên tới 38-39 độ C. Cảm giác oi bức, nắng nóng, khó chịu rõ rệt nhất là ở Thành Phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam.

Thời gian có nắng nóng kéo dài từ 11 giờ đến 17 giờ. Đến tối, tiết trời dịu mát hơn với nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Thời điểm này, khu vực Nam Bộ ít khả năng xuất hiện mưa trái mùa.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 16/3: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C; riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng có sương mù và sương mù nhẹ; riêng vùng núi có mưa rào vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

(Theo Vietnam+)