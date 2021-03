Làm căn cước công dân gắn chip tại các xã vùng xa

Bộ Công an đặt mục tiêu cấp 50 triệu căn cước công dân (CCCD) có gắn chip điện tử cho các trường hợp đủ điều kiện trước ngày 1/7/2021. Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, 20 ngày qua việc cấp CCCD gắn chip điện tử đã được công an các huyện, thành phố tập trung thực hiện, trong đó có nhiều địa phương chọn các xã vùng sâu, vùng xa để triển khai làm thí điểm trước.

Công an huyện Bảo Lâm cấp CCCD gắn chip điện tử cho người dân tại xã B’Lá

Qua 15 ngày cấp CCCD gắn chip, Công an huyện Bảo Lâm đã cấp được hàng ngàn CCCD mới cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng xa, vùng sâu trên địa bàn. Do được Công an, chính quyền xã thông báo từ trước, rất đông người dân đến hội trường xã chờ đến lượt làm CCCD gắn chip. Đại úy Nguyễn Vũ Hoành, Phó Trưởng Công an xã B’Lá cho hay, trước đó, nhiều ngày đơn vị phối hợp với các đoàn thể chính trị của xã thông báo bằng nhiều hình thức tới từng thôn về việc cấp CCCD gắn chip mới, đối tượng ưu tiên được cấp. Đồng thời, các thôn được thông báo cụ thể ngày, giờ tới làm CCCD, đeo khẩu trang y tế, không tập trung quá đông người để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Tuyến, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý Hành chính trật tự xã hội Công an huyện Bảo Lâm cho biết, đơn vị bắt đầu được cấp trên chỉ đạo thực hiện việc cấp CCCD mới từ ngày 1/1 tới trước ngày 1/7/2021, với mục tiêu hoàn thành cấp mới 37.000 CCCD gắn chip. Tuy nhiên, phải tới ngày 2/3, Công an huyện Bảo Lâm mới tiến hành tập trung triển khai thực hiện thí điểm làm cho bà con đồng bào thiểu số tại xã B’Lá.

Xã B’Lá được chọn làm thí điểm và đơn vị đã làm tốt trong công tác cập nhật dữ liệu dân cư, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Việc này được coi là những tiêu chí ưu tiên, giúp việc thực hiện thí điểm làm CCCD gắn chip được thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn đảm bảo dữ liệu dân cư phải “Đúng - đủ - sạch - sống”.

“Chúng tôi gộp hai tổ (6 cán bộ Đội Cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội) để tập trung làm hết công suất nên đạt hiệu quả cao hơn. Mỗi ngày cấp cho bà con được khoảng từ 130-140 CCCD mới gắn chip điện tử. Nếu chia 2 tổ ra hai địa bàn khác nhau sẽ áp lực cho người dân và cán bộ cấp CCCD hơn do bị xé lẻ và số trường hợp cấp trong ngày thấp hơn” - Thiếu tá Tuyến thông tin.

Hiện, diện cấp CCCD mới trên địa bàn huyện Bảo Lâm vào khoảng 73.000 trường hợp và từ nay tới trước ngày 1/7, với chỉ tiêu thực hiện cấp mới 37.000 trường hợp, Công an huyện Bảo Lâm sẽ tiến hành ưu tiên làm trước cho các trường hợp CCCD hết hạn, số mờ, rách nát hư hỏng và bị mất. Thuận lợi trong triển khai thực hiện nhưng cũng có một số khó khăn, vướng mắc chung. Do lượng người dân được thông báo cấp CCCD mới nên đi rất đông, số lượng máy (2 máy), trang bị kỹ thuật Bộ Công an cấp cho Công an địa phương còn hạn chế nên tiến độ thực hiện không thể đẩy lên cao. Bên cạnh đó, do lần đầu tiếp cận phương tiện mới, cán bộ phụ trách trực tiếp làm những ngày đầu còn có bỡ ngỡ nhất định.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, bên cạnh thẻ CCCD gắn chip hiện nay, các loại giấy tờ căn cước đã cấp cho người dân như CMND 9 số, CMND 12 số, CCCD mã vạch còn hạn đương nhiên người dân vẫn được sử dụng khi Nhà nước chưa có quy định nào xóa bỏ các loại giấy tờ đó.

Theo quy định pháp luật, CMND giấy 9 số và 12 số có thời hạn sử dụng 15 năm tính từ ngày cấp. Còn với thẻ CCCD phải được đổi khi công dân đủ 25, 40 và 60 tuổi. Nếu CMND, CCCD vẫn còn hạn sử dụng, người dân vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, định hướng quản lý chung của Bộ Công an là nên sử dụng thống nhất một loại giấy tờ trong thời gian tới.

Công an Lâm Đồng cho biết, hiện việc cấp CCCD gắn chip điện tử đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện; có 9/12 huyện triển khai cấp lưu động tới tận các phường, xã, thôn, trường học,... Nhiều địa phương tiếp nhận hồ sơ cả buổi tối (tới 22h) và ngày cuối tuần để bảo đảm đúng tiến độ, chỉ tiêu đặt ra.

C.THÀNH - V.QUỲNH