Anh K'Di xin thoát nghèo

Đinh Trang Thượng là một trong những xã vùng sâu, vùng xa thuộc diện khó khăn của huyện Di Linh. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ khoảng 75% dân số toàn xã, cuộc sống của người dân chủ yếu độc canh cây cà phê nên còn nhiều khó khăn. Nhờ sự hỗ trợ của các ngành, các cấp, nên những năm qua đời sống người dân từng bước ổn định, nhiều hộ dân của xã đã tự nguyện, đề nghị chính quyền địa phương xét cho thoát nghèo.

Gia đình anh K’ Di là một trong những hộ ở xã Đinh Trang Thượng tự nguyện xin thoát nghèo

Điển hình trong việc tự nguyện xin thoát nghèo là vợ chồng anh K’Di (30 tuổi) và chị Ka Ồng ở thôn Kin Đạ. Khác với một số gia đình DTTS tại địa phương, cái nghèo của gia đình anh K’Di không phải do sinh nhiều con, mà là do ông bà bị bệnh tật hiểm nghèo không có khả năng lao động và một phần do thiếu đất sản xuất cùng với việc chưa biết cách sản xuất phù hợp nên tình cảnh nghèo khó vẫn đeo bám gia đình.

Tâm sự với chúng tôi, anh K’Di chia sẻ: “Hiện tại, cuộc sống của 6 miệng ăn trong gia đình phụ thuộc vào 5 sào cà phê; năm được mùa đạt 1,5 tấn cà phê nhân, còn năm thất thu thì chỉ được 7 tạ nhân, nên kinh tế khá chật vật. Không thể cứ chấp nhận cuộc sống nghèo khổ, gia đình chuyển đổi 60% diện tích sang giống cà phê năng suất cao. Đồng thời, hằng ngày, ngoài chăm lo công việc vườn tược của gia đình, vợ chồng tôi còn đi làm thuê, làm mướn và bình quân kiếm được khoảng 7 triệu đồng/tháng, nên đã giúp trang trải cho cuộc sống của gia đình”.

Trong ngôi nhà xây khá ngăn nắp, sạch sẽ, được tọa lạc trên đồi cao thoáng đãng, chị Ka Ồng bộc bạch, thấy được hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị, năm 2019, Nhà nước hỗ trợ kinh phí để gia đình chị xây dựng căn nhà che mưa, che nắng. Căn nhà tương đối rộng rãi, có diện tích 72 m2 với tổng trị giá 160 triệu đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ số tiền 30 triệu đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay ưu đãi được 25 triệu đồng cùng với số tiền tích góp của gia đình và vay mượn thêm để xây cất căn nhà. “Trước đây, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Nhờ Nhà nước và chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cất được nhà ở và khi làm nhà xong, năm 2019 gia đình tôi tự nguyện xin thoát nghèo. Với suy nghĩ khi đã có nhà ở mình sẽ yên tâm hơn trong cuộc sống, quyết chí làm ăn để sớm thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, không còn phải trông chờ, ỷ lại từ sự hỗ trợ của Nhà nước nữa. Sắp tới, gia đình cũng sẽ tìm hướng chăn nuôi để tăng thu nhập”, chị Ka Ồng nói.

Anh K’So Huân - Phó Chủ tịch UBND xã Đinh Trang Thượng, đánh giá: “Vợ chồng anh K’Di là đoàn viên thanh niên tiêu biểu của xã trong nỗ lực vươn lên, tự nguyện xin thoát nghèo. Anh chị có tinh thần đoàn kết với bà con nơi thôn xóm, cùng giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cuộc sống mới. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, công việc không ổn định, nhưng vợ chồng anh rất cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất, thể hiện sự quyết tâm không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước”.

Qua trao đổi chúng tôi được biết, trước đây Đinh Trang Thượng là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Di Linh. Những năm qua, được sự quan tâm nhiều mặt của Đảng, Nhà nước cùng với sự nỗ lực vượt khó vươn lên của người dân, nên cuộc sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS nơi đây đã được cải thiện đáng kể. Có được kết quả đó là nhờ chính quyền địa phương cùng các cấp, các ngành đã tăng cường tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi như: tái canh cà phê, trồng dâu nuôi tằm, trồng rau màu; khuyến khích Nhân dân tích cực nhân rộng mô hình trồng xen sầu riêng, bơ, mắc ca... kết hợp phát triển chăn nuôi lợn đen, thỏ và gia cầm; đồng thời, tạo điều kiện cho những hộ nghèo, cận nghèo, hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, góp phần cải thiện, nâng cao thu nhập cho gia đình.

“Trong thời gian tới, chính quyền địa phương xã tiếp tục gần dân, sâu sát với dân để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; động viên tinh thần, hướng dẫn bà con về cách thức làm ăn, kinh nghiệm sản xuất, xây dựng ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên vùng đất quê hương”, anh K’So Huân - Phó Chủ tịch UBND xã khẳng định.

