Thời gian qua, Đảng ủy, UBND thị trấn Lạc Dương đã chỉ đạo các đơn vị triển khai có hiệu quả trong việc xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”. Điển hình là phối hợp, trao đổi với Hội đồng Giáo xứ Lang Biang xây dựng mô hình “Giáo xứ Lang Biang an toàn về an ninh trật tự”.

Giáo xứ Lang Biang hiện có khoảng gần 3.000 tín đồ, bà con giáo dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp. Từ những thung lũng nghèo khó xưa kia, được Nhà nước hỗ trợ cùng với sự vươn lên bền bỉ, đời sống của mỗi người dân, nhất là đồng bào các dân tộc Cơ Ho, Chu Ru ở huyện Lạc Dương không ngừng được nâng lên. Bên cạnh đó, những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn thị trấn Lạc Dương ngày càng phát triển sâu rộng.

Nhằm giúp cho cán bộ, Nhân dân nói chung, chức sắc tôn giáo nói riêng, nắm bắt kịp thời các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, UBND thị trấn Lạc Dương đã phối hợp, trao đổi với Hội đồng Giáo xứ Lang Biang xây dựng mô hình “Giáo xứ Lang Biang an toàn về an ninh trật tự”. Từ đó, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, nêu cao tinh thần trong việc cảnh giác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Đồng thời, huy động được cả sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của chức sắc tôn giáo và giáo dân Giáo xứ Lang Biang tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm; nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức dân tộc, trách nhiệm của hàng ngũ chức sắc, chức việc và giáo dân, gắn kết giữa việc đạo và việc đời để họ tự giác chấp hành pháp luật, tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội với phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”, “Kính chúa, yêu nước”.

Ông Trần Xuân Đường, Chủ tịch UBND thị trấn Lạc Dương cho biết: Giáo xứ Lang Biang hiện nay gồm có 11 giáo khu với hơn 3.000 giáo dân, tập trung chủ yếu ở các Tổ dân phố Bon Đưng 1, Bon Đưng 2, Đăng Gia, Đăng Kia. Trong 2 năm qua, thực hiện mô hình “Giáo xứ Lang Biang an toàn về an ninh trật tự”, thông qua các buổi sinh hoạt tôn giáo, Giáo xứ Lang Biang đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động giáo dân trong giáo xứ về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy định của địa phương; chủ động tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân, nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm nhằm giảm thiểu các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thị trấn Lạc Dương nói chung và khu vực giáo dân sinh sống nói riêng.

Giáo xứ Lang Biang và bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo là Công an thị trấn Lạc Dương đã có sự trao đổi, thông tin các vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự, các trường hợp vi phạm pháp luật và các vấn đề mà giáo dân thuộc giáo xứ quan tâm trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Việc quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ những người lầm lỡ tại cộng đồng dân cư, các trường hợp nghiện ma túy, quậy phá, chạy xe nẹt pô, lạng lách trên địa bàn đã có sự phối hợp trao đổi giữa chính quyền, công an và giáo xứ, cộng đồng dân cư cũng như gia đình đã góp phần làm giảm thiểu tội phạm, không để xảy ra các vụ án hình sự trong cộng đồng giáo dân Giáo xứ Lang Biang. Từng người dân nói chung và giáo dân nói riêng đã tích cực thực hiện nếp sống văn minh, đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng dân cư, thi đua lao động sản xuất, phát triển đời sống kinh tế cũng như tinh thần của giáo dân; ý thức trách nhiệm của giáo dân trong chấp hành pháp luật và tham gia công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được nâng cao.

Trong 2 năm qua, cấp ủy, chính quyền thị trấn Lạc Dương và Giáo xứ Lang Biang đã thường xuyên nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin và kịp thời thực hiện các biện pháp hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ giáo dân, nhất là các tranh chấp liên quan đến đất đai; không để xảy ra các mâu thuẫn trong nội bộ làm hình thành điểm nóng về an ninh trật tự xảy ra tại địa phương.

Qua đó, trên địa bàn thị trấn đã không xảy ra vụ án hình sự nghiêm trọng. So với 2 năm liền kề trước đó, giảm 2 vụ án hình sự, đời sống của Nhân dân từng bước được cải thiện, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và phong trào phòng, chống tội phạm được nâng lên rõ rệt.

Đặc biệt, Giáo xứ Lang Biang cũng đã tích cực giúp đỡ chính quyền địa phương trong tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất làm đường, phát triển hệ thống giao thông trong các cụm dân cư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân trên địa bàn, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Với những thành quả đã đạt được, mô hình “Giáo xứ Lang Biang an toàn về an ninh trật tự” đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và tặng bằng khen trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019.

