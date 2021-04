Từ 16/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông nhiều nơi, trời chuyển lạnh

Từ ngày 16/4, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét. Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, trời se lạnh.

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 14/4, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ vĩ Bắc, dịch dần xuống phía Nam.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh nên từ khoảng chiều tối và đêm 15/4, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ; từ ngày 16-17/4 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi; cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 16/4, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi rét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá cấp 1.

Thủ đô Hà Nội, từ ngày 16/4 có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, trời se lạnh.

Trên biển, từ đêm 16/4 ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0 m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh cấp 1./.

(Theo TTXVN)