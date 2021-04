UBND tỉnh chỉ đạo lập thêm 2 chốt CSGT trên đèo Bảo Lộc

(LĐ online) - Để ngăn chặn, giảm bớt tai nạn giao thông (TNGT) trên tuyến đèo Bảo Lộc, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Công an tỉnh nghiên cứu lập thêm 2 chốt cảnh sát giao thông (CSGT) ở đầu và chân đèo.

Để tăng cường xử lý vi phạm, tuần tra, giám sát, đèo Bảo Lộc sẽ có tất cả 3 chốt CSGT đầu, giữa và chân đèo

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, trong Quý I/2021, trên địa bàn đã xảy ra 37 vụ TNGT làm 26 người chết, 20 người bị thương, tăng mạnh cả số vụ, người chết và bị thương so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, các vụ TNGT nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng chủ yếu xảy ra trên Quốc lộ 20, tập trung nhiều nhất là đèo Bảo Lộc.

Trước tình hình trên, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã làm việc với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông, đặc biệt là nồng độ cồn, xe chở quá khổ, quá tải, chạy quá tốc độ, lấn làn... nhằm thiết lập lại trật tự an toàn giao thông. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh Công an Lâm Đồng cần khẩn trương tăng cường các biện pháp về cơ sở vật chất, con người, kéo giảm, ngăn chặn tình trạng TNGT diễn biến phức tạp tại một số tuyến đường, đặc biệt là khu vực đèo Bảo Lộc.

Để tăng cường các giải pháp kéo giảm TNGT, UBND tỉnh Lâm Đồng đã đồng ý về mặt chủ trương, giao Công an tỉnh nghiên cứu, khảo sát vị trí, khẩn trương hoàn tất các điều kiện để lập thêm 2 chốt CSGT ở đầu và chân đèo Bảo Lộc.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng đồng ý triển khai việc lắp đặt thêm khoảng 25 mắt camera an ninh hiện đại trên đèo Bảo Lộc để giám sát các phương tiện di chuyển qua đèo lấn làn, vượt ẩu, để các chốt CSGT trên đèo làm căn cứ tiến hành xử phạt “nguội” tài xế theo quy định pháp luật.

C.THÀNH