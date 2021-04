Xe công nông, xe tự chế vẫn tung hoành khắp nơi

Xe tự chế mặc dù đã bị cấm từ lâu nay và việc cấm tham gia giao thông các loại xe tự chế cũng thường xuyên được các cơ quan có thẩm quyền tuyên truyền và phổ biến. Thế nhưng hiện nay, các phương tiện xe công nông, xe tự chế, xe 3, 4 bánh, xe máy cày vận chuyển nông sản, chở vật liệu xây dựng… vẫn lưu thông thường xuyên trên các tuyến đường bộ, đặc biệt là cả trên các tuyến quốc lộ có lưu lượng xe qua lại rất đông đúc.

Xe công nông nghênh ngang giữa trung tâm huyện Đức Trọng

Chúng tôi có mặt trên địa bàn huyện Đức Trọng, đoạn qua trung tâm huyện vào đúng giờ cao điểm buổi sáng, tình trạng xe ba gác, xe 3 bánh tự chế, xe máy cày hoạt động khá rầm rộ. Theo quan sát, hầu hết những xe này rất thô sơ, cũ kỹ, chở cồng kềnh và chạy rất “ngông nghênh” giữa quốc lộ nườm nượp xe cộ. Hầu hết những xe này đều không có giấy đăng ký, đăng kiểm.

Rất nhiều người dân khi được hỏi tỏ ra bức xúc vì hàng ngày ra đường nơm nớp lo khi xe ba gác, xe công nông chạy trên quốc lộ, đường đô thị đông đúc xe cô. Đã có nhiều vụ tai nạn do xe 3 - 4 bánh tự chế gây ra trong thời gian qua cho thấy sự nguy hiểm, mất an toàn giao thông (ATGT) của loại phương tiện này. “Mặc dù mình luôn tuân thủ luật lệ giao thông, lái xe quan sát cẩn thận nhưng khi đi trên đường lớn vẫn luôn nơm nớp lo sợ và ám ảnh mất ATGT vì những chiếc xe tự chế này chạy rất ngông nghênh cứ liên tục rẽ trái rồi lại lách qua phải không báo trước” - chị Hồng Hạnh, Đức Trọng cho biết. Cũng theo lời kể của người dân ở Đức Trọng, vừa qua, trên địa bàn huyện cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết một cô gái đang mang thai do xe công nông gây ra. Tuy nhiên, tình trạng xe công nông nghênh ngang chạy trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ vẫn chưa được xử lý triệt để.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, loại xe này hiện vẫn được nhiều người dân ở nông thôn sử dụng để vận chuyển hàng hóa, nông sản. Các loại xe này chủ yếu sử dụng đầu kéo của máy cày, xe máy gắn thêm thùng phía sau. Hầu hết những người điều khiển xe này đều không được đào tạo hay hiểu biết nhiều về Luật Giao thông đường bộ nên việc lưu thông các loại xe này trên tỉnh lộ, đặc biệt là quốc lộ là rất nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Hầu hết người điều khiển xe công nông, xe tự chế 3-4 bánh lưu thông trên đường đều cho biết loại xe này đã bị cấm lưu hành nhưng nêu lý do vì “cuộc sống” nên dù biết sai nhưng vẫn liều chạy.

Theo Chỉ thị số 46 ngày 9/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 32 ngày 28/12/2007 của ngành Công an - Bộ Giao thông vận tải, kể từ ngày 1/1/2008 cấm lưu hành đối với các loại xe tương tự xe “tự chế”. Xe tự chế bao gồm các loại xe: xe công nông; xe máy kéo nhỏ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và xe thô sơ 3 bánh, xe bốn bánh, trừ xe 3 bánh dùng làm phương tiện của thương binh, xe tự chế cho người tàn tật, có đăng ký, biển số... Vấn đề kiểm soát, hạn chế các phương tiện xe tự chế, xe công nông 3 - 4 bánh trên địa bàn tỉnh cũng đã được Ban ATGT tỉnh nêu ra nhiều lần. Tỉnh cũng đã yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về trật tự ATGT đến các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý những trường hợp điều khiển xe công nông, xe 3 - 4 bánh tự chế; tổ chức thống kê trên địa bàn toàn tỉnh để quản lý và thay thế xe công nông, xe tự chế nhằm bảo đảm ANGT. Tuy nhiên đến nay, tình trạng xe công nông, xe tự chế 3 - 4 bánh tham gia giao thông trên các tuyến tỉnh lộ và quốc lộ vẫn chưa có dấu hiệu giảm mà ngược lại đang có dấu hiệu tung hoành trở lại và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT.

NGUYỄN NGHĨA