(LĐ online) - Sáng 22/5, Công an huyện Đạ Tẻh đã tổ chức ra quân bảo đảm an ninh, trật tự ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn.

Công an Đạ Tẻh ra quân đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử 23/5

Tại buổi ra quân, Thượng tá Nguyễn Đình Sô – Trưởng Công an huyện Đạ Tẻh đã khái quát về tình hình công tác bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử và triển khai phương án đảm bảo an ninh, trật tự, giao nhiệm vụ cụ thể các nhóm công việc, trách nhiệm cho các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối tại các điểm diễn ra bầu cử, không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ.

Theo đó, lực lượng Công an huyện đã chủ động bố trí tối đa lực lượng, phương tiện với quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng như phối hợp với các ban, ngành địa phương làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm bầu cử trên địa bàn huyện.

Trước đó, Bộ Công an có Chỉ thị số 08/CT-BCA; Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh có chỉ đạo cụ thể giao cho lực lượng công an các địa phương về công tác bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử với mục tiêu “bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn lực lượng công an từ nay đến khi kết thúc cuộc bầu cử”.

Theo báo cáo của Uỷ ban Bầu cử huyện Đạ Tẻh, tính tới thời điểm hiện tại, trên địa bàn toàn huyện có 34.390 cử tri. Tại 64 điểm bỏ phiếu trên địa bàn huyện, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất đã hoàn tất, các xã đã chuẩn bị xong hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ cấp phát cho các tổ bầu cử; các tổ bầu cử đã hoàn thành việc cấp phát thẻ cử tri…

THÂN THU HIỀN