Đảm bảo nguồn nước sinh hoạt phủ khắp vùng nông thôn

Ðạ Tẻh đang đặt mục tiêu tới năm 2025, 100% hộ nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó trên 70% lượng nước đạt tiêu chuẩn Bộ Y tế. Chính vì vậy, thời gian qua, huyện Ðạ Tẻh đã và đang có nhiều nỗ lực, chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng, để đạt được cột mốc nước sạch phục vụ người dân tốt nhất vào năm 2025.

Người dân huyện Đạ Tẻh an tâm sử dụng nguồn nước sạch trong sinh hoạt hằng ngày.

Những năm gần đây, người dân khu vực nông thôn của huyện Đạ Tẻh không còn lo lắng nhiều về việc thiếu nước sinh hoạt, nước không đảm bảo vệ sinh, bởi nhiều dự án nước sạch tập trung được đầu tư đã và đang đi vào hoạt động. Bà con nhiều xã trước đây khó khăn về nguồn nước, nay đã an tâm rất nhiều.

Lợi ích thiết thực

Theo thống kê, Đạ Tẻh có trên 90% gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh; trong đó, tỷ lệ hộ dân nông thôn trên địa bàn huyện được sử dụng nước sạch đạt khoảng 22,52% và phần còn lại sử dụng chủ yếu nguồn nước từ giếng đào, giếng khoan...

Đơn cử tại xã Quảng Trị, nếu như trước đây, người dân phải tự đào giếng, hoặc sử dụng nước giếng khoan, hay những người sinh sống ở khu vực đầu cầu phải xin nước hàng xóm để mang về sinh hoạt thì nay 100% số hộ dân sử dụng nước từ hệ thống cấp nước sạch mới được đầu tư. Ông Phạm Xuân Sáu - Trưởng Thôn 1, xã Quảng Trị cho hay: “Trước đây nguồn nước sạch đối với bà con là rất khó khăn, tuy nhiên từ khi có hệ thống nước sạch các hộ trong thôn lập tức chuyển sang sử dụng. Vẫn là nước tự chảy nhưng qua bể lọc nên chất lượng nước ổn định, dùng cũng yên tâm hơn”.

Hiện tổng số hộ dân nông thôn trên địa bàn huyện Đạ Tẻh là 8.125 hộ. Toàn huyện có 11 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn, với tổng công suất thiết kế của các công trình cấp nước sạch sinh hoạt tập trung nông thôn là 826 hộ, công suất cấp nước là 427 hộ, đạt 51% công suất thiết kế; đấu nối nguồn nước từ Nhà máy nước Đạ Tẻh cấp nước cho 280 hộ.

Ông Phạm Xuân Tiện - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Đạ Tẻh cho biết: Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Đạ Tẻh đến Chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường (VSMT), việc quản lý, sử dụng các công trình luôn phát huy được hiệu quả. Nhiều hộ nghèo, gia đình khó khăn được hỗ trợ thụ hưởng chương trình tín dụng nước sạch và VSMT nông thôn nên Nhân dân tại 9 xã, thị trấn trong huyện đều đã tiếp cận với nguồn nước sạch đảm bảo nhu cầu nước sinh hoạt. Qua đó, góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân, tạo ý thức trong công tác bảo vệ môi trường, tiết kiệm trong sử dụng tài nguyên nước.

Theo UBND huyện Đạ Tẻh, giai đoạn 2021 - 2025, huyện có kế hoạch đầu tư xây dựng 3 công trình mới tại Tôn K’Long, xã Đạ Lây và An Nhơn với công suất thiết kế cấp nước 2.000 hộ. Đồng thời, hỗ trợ thử nghiệm mô hình để nhân rộng lắp đặt máy lọc nước theo công nghệ tiên tiến với quy mô hộ gia đình. Phấn đấu đến năm 2025 đạt 100% hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó trên 70% hộ dân nông thôn (khoảng 5.700 hộ) sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Cải thiện nguồn nước sạch

Hiện Đạ Tẻh đang được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Dự án từ nguồn vốn vay WB8 đấu nối nguồn nước từ Nhà máy nước Đạ Tẻh cấp nước cho 1.390 hộ/6 xã trên địa bàn huyện. Ước tính theo hiện trạng cấp nước hiện tại và sau khi đầu tư nguồn vốn WB8 hoàn thành đến hết năm 2021, tỷ lệ hộ dân nông thôn của toàn huyện được sử dụng nước sạch đạt khoảng 39,63%.

Với quy mô và chọn địa điểm đầu tư xây dựng, trong các năm vừa qua, từ nguồn vốn Chương trình 134, 135, Đạ Tẻh đã đầu tư các công trình cấp nước tập trung, mô hình cấp nước chủ yếu là giếng khoan với tổng mức đầu tư từ 400-500 triệu đồng/công trình.

Bên cạnh đó, công trình lại ở xa trung tâm gây khó khăn cho công tác quản lý; chất lượng nước ở phần lớn các công trình chưa đảm bảo; do không hoạt động thường xuyên làm xuống cấp hệ thống công trình, đặc biệt là máy bơm dễ bị hư hỏng (do dân sử dụng nước mưa về mùa mưa); đối tượng được phục vụ phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, do vậy việc thu phí sử dụng nước thấp...

Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh Tống Giang Nam nhận định: Trước thực trạng trên, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp, cùng các địa phương tập trung triển khai các giải pháp, hoạt động nâng cao năng lực quản lý vận hành, cải tạo sửa chữa công trình kém bền vững, không hoạt động. Ngoài huy động các nguồn vốn, huyện sẽ ưu tiên đầu tư cho các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thiếu nước sinh hoạt, khu vực có nguồn nước ô nhiễm hoặc chưa có hệ thống cấp nước. Đồng thời, đầu tư sửa chữa nâng cấp các công trình cấp nước bị hư hỏng, xuống cấp, chưa có hệ thống xử lý nước để đạt chất lượng nước sạch theo quy định. Bên cạnh đó, ưu tiên sử dụng các thiết bị, công nghệ xử lý nước tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng nước cấp, thân thiện với môi trường.

THÂN THU HIỀN