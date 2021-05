Để cuộc bầu cử diễn ra thông suốt, an toàn

“Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn lực lượng công an từ nay đến khi kết thúc cuộc bầu cử” là nội dung quan trọng được xác định.

Lực lượng Công an quyết tâm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt phục vụ bầu cử

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 30/7/2020, Bộ Công an ban hành Chỉ thị số 08/CT-BCA về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) cuộc bầu cử với 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời ban hành Kế hoạch số 330/KH-BCA về công tác bảo đảm ANTT cuộc bầu cử, xác định “bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn lực lượng công an từ nay đến khi kết thúc cuộc bầu cử”.

Tại Lâm Đồng, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Bầu cử tỉnh, với vai trò nhiệm vụ của mình, Công an tỉnh đã ban hành kịp thời 24 kế hoạch, văn bản chỉ đạo, công điện, nhằm đảm bảo tốt nhất công tác ANTT, an toàn trước, trong và sau khi kết thúc bầu cử.

Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Trần Hồng Quyết cho biết: HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện nhiều đợt kiểm tra, giám sát công tác tổ chức cuộc bầu cử. Ủy ban Bầu cử tỉnh đã kịp thời chỉ đạo lực lượng chức năng chủ động nắm chắc mọi diễn biến tình hình về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội để kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của kẻ địch và phần tử xấu. Bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn trước, trong và sau kỳ bầu cử. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn bầu cử...

Nhờ tích cực triển khai các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Công an, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban Bầu cử tỉnh cùng với sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của lực lượng quân đội và các ban, ngành địa phương, sự ủng hộ, tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và Nhân dân, công tác bảo đảm ANTT cuộc bầu cử đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng.

Lực lượng Công an Nhân dân (CAND) đã chủ động nắm chắc tình hình bên trong, bên ngoài, tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh xã hội, âm mưu, hoạt động chống phá cuộc bầu cử của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu. Qua đó, lực lượng CAND đã có hàng trăm báo cáo, tham mưu với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Bầu cử tỉnh về những chủ trương, quyết sách trong việc bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia, chỉ đạo xử lý, giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến quá trình lựa chọn, giới thiệu nhân sự ứng cử, công tác tổ chức bầu cử. Những nội dung nêu trên nhằm đạt kết quả là không để phát sinh phức tạp về ANTT; làm thất bại âm mưu chia rẽ khối đoàn kết, kích động hoạt động lợi dụng quá trình lựa chọn, giới thiệu nhân sự bầu cử, tổ chức bầu cử để xâm phạm ANTT, chống phá Đảng, Nhà nước. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Hiện nay, lực lượng công an, quân đội và toàn hệ thống chính trị trong tỉnh đang dốc sức, tập trung cao độ cho công tác bầu cử diễn ra thành công. Trong đó, đến thời điểm hiện nay do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nên lại càng phải quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch an toàn vừa tổ chức bầu cử thành công. Quyết tâm thực hiện đúng như tinh thần chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an: Toàn lực lượng CAND nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Quân đội và các lực lượng chức năng, triển khai quyết liệt, có hiệu quả các phương án, kế hoạch, dành toàn tâm, toàn lực, nỗ lực phấn đấu, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.

Trong thời gian từ nay đến khi diễn ra và kết thúc bầu cử sau ngày 23/5, để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử, chủ động phòng ngừa là chính, lực lượng công an toàn tỉnh đã và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành liên quan, đặc biệt là lực lượng quân đội, y tế chủ động xây dựng và bố trí thế trận bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử. Kiên quyết không để các phần tử xấu lọt vào các tổ bầu cử; rà soát, phát hiện, kiến nghị loại trừ từ sớm các nguyên nhân, điều kiện có thể dẫn đến sơ suất trong công tác bảo đảm ANTT.

Công an các địa phương đã xây dựng các phương án bố trí lực lượng, phân công nhiệm vụ cho cán bộ công an bảo vệ nghiêm ngặt khu vực bỏ phiếu, thùng phiếu; phương án bảo đảm ANTT, điều tiết phân luồng giao thông và phòng, chống cháy nổ...; chủ động phương án bảo đảm ANTT trong tình huống dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Tất cả mọi điều kiện đều được chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công.

NGUYỆT THU