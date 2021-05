Mưa lớn diện rộng duy trì tại khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Do dải hội tụ nối với một cơn bão trên Vịnh Bengal, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ mưa bất kể ngày đêm, lượng mưa nhiều và thường lớn vào chiều, đêm và rạng sáng.

Người dân vất vả di chuyển giữa làn nước ngập sâu trên đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/5, dải hội tụ nối với một cơn bão trên Vịnh Bengal rồi đi qua các nước Thái Lan, Lào, Việt Nam; sau đó, tiếp tục nối với một áp thấp ngoài khơi vùng biển Nam Trung Bộ, khiến cả Nam Bộ bị mây bao trùm, gây mưa diện rộng.

Do các hình thái thời tiết này, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ mưa bất kể ngày đêm, lượng mưa nhiều và thường lớn vào chiều, đêm và rạng sáng.

Trong những ngày từ 27-29/5, dải hội tụ này sẽ nhích dần lên, nên mưa giảm dần tại Nam Bộ. Vùng mưa sẽ mở rộng ra Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, tuy nhiên, trong ngày 26-27/5, thời tiết Nam Bộ vẫn xấu, có nơi mưa vừa, mưa to.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, khu vực Nam Bộ ngày 26/5, trời nhiều mây, nắng nhẹ, mưa rào và dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa lớn. Lượng mưa phổ biến 30-50 mm/24 giờ, có nơi cao hơn, trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, gió giật và ngập cục bộ xảy ra ở khu vực trũng thấp.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 26/5: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày giảm mây, trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, phía Bắc có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

(Theo TTXVN)