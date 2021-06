Bảo Lộc: Hơn 20 nhà dân bị ngập

(LĐ online) - Trận mưa lớn kéo dài vào đêm 29 đến rạng sáng 30/6 xảy ra trên địa bàn 2 xã Đại Lào và Lộc Châu (TP Bảo Lộc) khiến nước suối Đại Lào dâng cao và làm hơn 20 nhà dân cùng hàng chục héc ta cây trồng bị ngập.

Nước suối Đại Lào dâng cao đột ngột khiến hơn 20 nhà dân ven suối thuộc Thôn 2 (xã Lộc Châu) bị ngập trong nước

Theo đó, bắt đầu từ 9 giờ ngày 30/6, nước trên suối Đại Lào qua 2 xã Đại Lào và Lộc Châu đột ngột dâng cao. Chỉ trong thời gian khoảng 30 phút, nước từ thượng nguồn đổ về ngập một khu vực rộng lớn trên địa bàn 2 xã Đại Lào và Lộc Châu.

Ghi nhận tại xã Lộc Châu, nước suối Đại Lào đột ngột dâng cao đã khiến hơn 20 nhà dân thuộc Thôn 2 nằm cạnh suối bị nước ngập tràn vào nhà từ 0,3 - 0,5 m khiến nhiều đồ đạc, tài sản của bà con bị ngập trong nước. Cùng với đó, tại cầu Đôi (thôn Ánh Mai 3, xã Lộc Châu) nước suối Đại Lào cũng làm cầu ngập sâu khoảng 0,5 m khiến giao thông qua lại bị chia cắt. Cùng với đó, nước suối dâng cao đột ngột còn khiến hơn 20 héc ta cây trồng như cà phê và các loại cây ăn trái của người dân 2 thôn Ánh Mai 3 và Thôn 2 bị ngập sâu trong nước.

Ông Vũ Hoàng Tập - Chủ tịch UBND xã Lộc Châu (TP Bảo Lộc) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, địa phương đã huy động máy múc tiến hành khơi thông dòng chảy tại cầu Đôi (qua thôn Ánh Mai 3); đồng thời, huy động các lực lượng công an, dân quân và đoàn thanh niên nhanh chóng có mặt tại các khu vực bị ngập hỗ trợ người dân di dời tài sản đảm bảo an toàn. UBND xã Lộc Châu cũng đã tiến hành gắn các biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm ngập sâu để đảm bảo an toàn cho Nhân dân.

Cùng với xã Lộc Châu, tại nhiều khu vực ở xã Đại Lào qua các thôn 1, 2, 3, 5, nước trên suối Đại Lào cũng dâng cao. Trong đó, tại Thôn 5 nước từ suối Đại Lào dâng cao đã tràn vào làm ngập 2 nhà dân. UBND xã Đại Lào cũng đã huy động nhiều máy múc khơi thông các khu vực cầu cống để chống ngập.

Đến 12 giờ cùng ngày, nước trên suối Đại Lào đã cơ bản rút và tình trạng ngập úng đã tạm thời được giải quyết.

Thời tiết trong những ngày qua và thời gian tới đang có những dấu hiệu bất thường khi thường xuyên xuất hiện những trận mưa lớn kéo dài vào chiều tối và đêm khuya. Vì vậy, người dân sống cạnh khu vực suối Đại Lào cần chủ động nêu cao tinh thần cảnh giác để kịp thời thông báo tới chính quyền địa phương và các ngành chức năng hỗ trợ kịp thời khi cần thiết.

HẢI ĐƯỜNG