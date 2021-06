Bát nháo tình trạng đậu đỗ xe ô tô cá nhân

Sự gia tăng số lượng xe ô tô cá nhân hiện nay ở Đà Lạt đang kéo theo tình trạng một số tuyến đường trên địa bàn bị chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi dừng, đậu đỗ xe, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đôi khi gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông cục bộ, cản trở lưu thông của người dân thành phố.

Tình trạng xe đậu đỗ 2 bên vỉa hè hiện khá phổ biến

Cô Nguyễn Thị Bích Hồng (đường 3 Tháng 4, Phường 3, Đà Lạt) bức xúc cho biết: Gia đình cô ở trong con hẻm rộng chỉ khoảng 6 m, nhưng mà rất bực mình vì hẻm này thường xuyên bị biến thành bãi đậu xe ô tô của một số quán cà phê, quán ăn xung quanh. Đặc biệt là vào dịp cuối tuần hay ngày lễ, tình trạng xe ô tô lớn nhỏ tranh nhau đậu rất thiếu ý thức, đôi khi chắn cả cổng nhà khiến gia đình không thể chạy xe ra vô được. “Bản thân cô cũng hiểu và chia sẻ do tình hình hạ tầng của thành phố còn nhiều hạn chế, nếu họ chỉ đậu tạm chút xíu để đi công việc thì không sao, nhưng vấn đề là có khi họ đậu cả buổi, thậm chí từ đêm đến tận 9, 10 giờ sáng cũng không di chuyển xe ra chỗ khác gây cản trở giao thông cho cả khu phố, khiến người dân như cô rất bức xúc. Một số lần, có người còn đậu xe trước cửa nhà cô rồi đi uống cà phê cả buổi, chắn cả lối ra vào. Một chiếc khác đậu song song phía lề còn lại khiến gia đình không đưa xe ra được phải đi từng quán để tìm chủ xe. Thế nhưng, thay vì ra xin lỗi và di chuyển xe, thì họ lại trốn tránh, ngồi ngó ngơ như không phải xe của mình khiến cho mình đã bực vì không đi công chuyện được lại càng bực hơn” - cô Hồng chia sẻ.

Có thể thấy rằng, hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Lạt đang nở rộ các cơ sở lưu trú, homestay gia đình, quán cà phê nhỏ trong những đường hẻm nhỏ. Hầu hết các cơ sở lưu trú, những quán cà phê này không có bãi đậu đỗ xe dành cho ô tô nhưng vẫn nhận khách có xe ô tô đến lưu trú, dẫn đến việc đậu đỗ xe tràn lan trên vỉa hè và cả dưới lòng đường, gây cản trở giao thông. Rất nhiều gia đình tỏ ra khó chịu với tình trạng này vì trước cổng nhà mình thường xuyên bị biến thành chỗ đậu xe, nên đã in cả tấm bảng dán lên cổng yêu cầu không đậu đỗ xe trước cổng, nhưng nhiều người phớt lờ yêu cầu của chủ nhà y với lý do đường là đường chung chứ ko phải đất nhà người đó mà có quyền cấm. Tuy nhiên, theo quy định của Luật An toàn giao thông đường bộ, việc đỗ xe dưới lòng hay trên lề đường dành cho người đi bộ trái quy định gây cản trở giao thông sẽ bị xử phạt rất nặng.

Tương tự các con hẻm trên đường 3 Tháng 4, tại đường Chu Văn An, ngay bên hông Khách sạn Hàng Không cũ, nay là Khách sạn Ngọc Phát trên đường Hồ Tùng Mậu, tình trạng đậu đỗ xe ô tô cũng diễn ra khá lộn xộn khiến người dân ở khu vực này rất bức xúc. Có những ngày con đường bị cả xe taxi lẫn xe ô tô cá nhân của cả khách du lịch, người đi công việc và người dân sống trong khu phố này đậu đỗ kéo một đoạn dài, khiến các phương tiện qua lại khó khăn, nhiều gia đình có xe ô tô đậu trong sân nhà không thể de xe ra vào.

Ở các tuyến đường chính hiện cũng có rất nhiều các khách sạn, cơ sở lưu trú với số phòng lớn được mở ra và có giấy phép kinh doanh nhưng lại không có bãi đậu đỗ xe. Như trên cung đường Hà Huy Tập, Bùi Thị Xuân, Nam Kỳ Khởi Nghĩa... là những con đường tập trung nhiều khách sạn, nhưng lại thiếu bãi đậu xe, khiến cho người dân ở khu vực này cảm thấy rất phiền hà với tình trạng chiếm lòng, lề đường để đậu đỗ xe.

Được biết, từ đầu năm 2018, để chấn chỉnh tình trạng đậu đỗ xe lộn xộn, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị, UBND thành phố Đà Lạt đã đưa ra phương án cắm biển báo cấm đỗ xe ô tô theo ngày chẵn, lẻ tại một số tuyến đường. Sau một thời gian thực hiện, theo đánh giá của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) thành phố Đà Lạt, tại các tuyến đường đang triển khai như Phạm Ngũ Lão, Trần Lê, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Công Trứ... thì việc chấp hành của người dân khá tốt, phần nào giảm tình trạng đậu xe tràn lan ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Tuy nhiên, theo nhiều người dân, đây cũng chỉ là một trong những biện pháp tình thế khi mà thành phố hiện thiếu rất nhiều bãi xe, đặc biệt là trên các tuyến phố chính, những con đường có nhiều hàng quán, khách sạn, văn phòng làm việc của các công ty, doanh nghiệp…

Thêm vào đó, người dân thành phố bây giờ cũng sử dụng xe ô tô cho việc di chuyển hàng ngày rất nhiều, dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng nhưng có nhiều gia đình cũng không quy hoạch, bố trí hay tìm giải pháp đậu đỗ xe an toàn, đúng luật mà vẫn còn tình trạng đậu đỗ ở trước cửa nhà, hay thậm chí biến vỉa hè và cả một phần lòng đường của con hẻm nhỏ nhà mình thành bãi đậu xe cả ngày lẫn đêm. Theo số liệu của Phòng CSGT Công an tỉnh, hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng hơn 1 triệu xe ô tô con. Đây là con số rất lớn, chưa kể lượng xe của du khách, người đến liên hệ công tác trên địa bàn và dự kiến số lượng xe ô tô cá nhân đăng ký mới sẽ tiếp tục tăng.

Để chấn chỉnh tình trạng đậu đỗ xe tràn lan, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan, cuộc sống của người dân, ngoài việc trông chờ vào ý thức của mỗi người dân có lẽ đã đến lúc cần sự vào cuộc chấn chỉnh của các cấp chính quyền, cơ quan chức năng. Song song đó, người dân cũng bày tỏ mong muốn thành phố sẽ quan tâm, dành thêm quỹ đất công cho công tác quy hoạch bãi đậu đỗ xe không chỉ ở khu trung tâm, mà cả ở một số tuyến đường hiện tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, du lịch, và cả các khu dân cư tập trung của thành phố; hoặc có những quy định cụ thể về chỗ đậu đỗ khi cấp giấy phép kinh doanh cho các cơ sở lưu trú, dịch vụ kinh doanh ăn uống.

NGUYỄN NGHĨA