Các bến xe khách nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19

Sau khi UBND tỉnh nới lỏng một số quy định về cách ly và cho phép mở lại hoạt động xe khách liên tỉnh tuyến đi và đến từ TP Hồ Chí Minh (từ ngày 8/6), Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng cũng đã có văn bản hướng dẫn tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối với hoạt động vận chuyển hành khách. Trước đó, Sở cũng đã có văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết và thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các bến xe.

Hành khách thực hiện khai báo y tế tại chốt kiểm dịch

Đảm bảo nguyên tắc “5K”

Để đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa phát triển kinh tế, Sở Giao thông vận tải đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đối với các bến xe khách trên địa bàn, yêu cầu thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung đông người - Khai báo y tế”; bắt buộc hành khách, lái phụ xe, nhân viên phục vụ tại bến xe luôn phải đeo khẩu trang đúng cách, từ chối phục vụ đối với những hành khách không đeo khẩu trang, hành khách không khai báo y tế theo quy định; song song đó làm tốt công tác tuyên truyền, khuyến khích sử dụng hình thức khai báo y tế điện tử bằng mã QR Code.

Riêng đối với các lái xe khách đi các tuyến cố định đến tỉnh, thành đang thực hiện giãn cách xã hội, Sở Giao thông vận tải yêu cầu các lái xe, phụ xe, nhân viên phục vụ các nhà xe phải thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, cập nhật hành trình, lịch sử tiếp xúc và phải được xét nghiệm nhanh COVID-19 (có giấy xác nhận của cơ quan y tế khi ra khỏi vùng dịch).

Sở Giao thông vận tải cũng lưu ý các đơn vị quản lý bến xe khách thường xuyên thực hiện phun thuốc sát khuẩn định kỳ hàng ngày, nhất là các khu vực phòng chờ cho hành khách, khu vực tập trung đông người. Tự thân các lái xe, nhà xe kinh doanh vận tải hành khách đậu đỗ tại các bến xe cũng rất ý thức việc vệ sinh và khử khuẩn phương tiện sau khi kết thúc chuyến đi. Theo quan sát của phóng viên, có một điều đáng mừng là các lái xe hầu hết đều theo dõi rất sát sao những thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 và các thông báo, chỉ đạo của các ngành, địa phương để có biện pháp ứng phó kịp thời và liên hệ với cơ quan chức năng có liên quan để được hướng dẫn biện pháp an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bởi với họ, diễn biến dịch bệnh phức tạp như hiện nay mà lơ là thì không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chính họ mà còn ảnh hưởng lớn đến hoạt động vận chuyển hành khách của cả các nhà xe khách thường xuyên ra vào bến xe và cả đối với địa phương.

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực xuất bến Bến xe liên tỉnh TP Đà Lạt (Tô Hiến Thành, Phường 3, Đà Lạt) cho thấy, hầu hết các nhà xe đều rất nghiêm túc trong việc nhắc nhở hành khách thực hiện nghiêm các quy định về 5K và thường xuyên phổ biến cho hành khách các điều kiện, tin tức về tình hình dịch bệnh. Vào buổi sáng ngày 16/6, tại Bến xe khách liên tỉnh, chúng tôi quan sát thấy tất cả người dân khi đến đây đều đeo khẩu trang và thường xuyên sử dụng nước sát khuẩn được bến xe đặt tại khu vực phòng chờ. Bến xe cũng thường xuyên phát loa nhắc nhở nhân viên, hành khách về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tương tự, tại Bến xe Đa Thiện, nằm trên đường Mai Anh Đào, Phường 8, Đà Lạt cũng thực hiện khá tốt các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch. Lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải thường xuyên phối hợp các lực lượng chức năng và đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chưa có xe khách đăng ký xuất bến tuyến Đà Lạt - TP Hồ Chí Minh

Mặc dù UBND tỉnh đã cho phép nối lại các tuyến xe khách đi TP Hồ Chí Minh và ngược lại từ ngày 8/6, nhưng đến hiện tại ở Bến xe liên tỉnh TP Đà Lạt, nơi vốn trước đây tấp nập các loại xe khách ra vào mỗi ngày thì vẫn chưa có chuyến xe nào đăng ký xuất bến đi TP Hồ Chí Minh. Chiều ngày 16/6, trao đổi với phóng viên, ông Trần Đức Hạnh - Phó Giám đốc bến xe cho biết: “Hiện mỗi ngày bến xe vẫn đang có khoảng 40 đầu xe đăng ký xuất bến đi các tuyến mỗi ngày, nhưng chủ yếu là các chuyến xe đi miền Trung. Trong khi đó vẫn chưa có xe khách nào đăng ký xuất bến đến TP Hồ Chí Minh mà trước nay tuyến này là tấp nập nhất”. Ông Hạnh cũng cho biết, thời điểm hiện nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, số lượng xe khách xuất bến so với trước thời điểm có dịch COVID-19 đã giảm 80%. Tuy nhiên, công tác phòng dịch tại bến xe đã được nâng lên mức cảnh báo cao hơn nhiều so với trước bởi những diễn biến dịch bệnh phức tạp tại các địa phương lân cận.

Trao đổi với chúng tôi, một tài xế chuyên chở khách tuyến TP Hồ Chí Minh - Đà Lạt và ngược lại cho biết, lý do chính là vì lượng khách đăng ký đi đến TP Hồ Chí Minh giảm mạnh, vì thành phố này hiện đang là địa phương có diễn biến khá phức tạp về tình hình dịch bệnh COVID-19. “Nhu cầu của khách thấp, hầu như không có, thêm vào đó do hiện nay các tuyến vận chuyển hành khách đến thành phố này phải thực hiện các yêu cầu về giãn cách và các quy định khác về y tế khá nghiêm ngặt để phòng chống dịch bệnh, nên các nhà xe cũng chọn lựa giải pháp an toàn là tạm ngưng cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn tại đầu Thành phố Hồ Chí Minh” - lái xe này cho biết thêm.

Theo quy định của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng, về tổ chức hoạt động vận tải hành khách, ngoài các yêu cầu về 5K theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế, hiện Sở còn yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo việc vận chuyển hành khách tối đa không quá 50% sức chứa và không quá 20 người/chuyến đối với xe khách 45 chỗ ngồi, hành khách ngồi cách ghế đảm bảo giữ khoảng cách an toàn theo quy định đối với tuyến xe đi và đến TP Hồ Chí Minh, các tỉnh đang có dịch. Đối với các xe khách lớn đi các tuyến miền Trung và các tuyến khác quy định không chở quá 30 hành khách.

NGUYỄN NGHĨA