Cảnh báo ngộ độc do ăn nấm rừng

(LĐ online) - Ngày 22/6, Sở Y tế Lâm Đồng đã ban hành văn bản chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, phòng y tế, trung tâm y tế các huyện, thành phố tăng cường công tác phòng chống ngộ độc do nấm độc.

Theo ghi nhận của Sở Y tế tỉnh, gần đây đã xảy ra các ca ngộ độc do nấm độc tại xã Đạ Sar (Lạc Dương) vào ngày 8/6 với 5 người mắc và tại xã Tà Nung (Đà Lạt) vào ngày 17/6 với 6 người mắc.

Để triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm do nấm độc trong thời gian tới, Sở Y tế tỉnh đề nghị Chi cục An toàn thực phẩm, phòng y tế và trung tâm y tế các huyện, thành phố khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, huy động sự tham gia của các cấp chính quyền, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội để tuyên truyền, giám sát, dự phòng và kiểm soát nguy cơ ngộ độc do nấm độc trên địa bàn.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền kiến thức về phòng, chống ngộ độc do nấm độc đến tận gia đình, những người ở trên nương rẫy, ở sâu trong rừng; kết hợp tuyên truyền cho học sinh ở các trường học để mọi người dân tuyệt đối không được ăn nấm lạ và không thử ăn nấm.

Ngay sau khi xuất hiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, đau đầu, chóng mặt… nghi ngờ ngộ độc liên quan đến việc ăn nấm cần nhanh chóng đưa ngay bệnh nhân và những người cùng ăn nấm đến cơ sở y tế gần nhất; cần mang theo mẫu nấm còn sót lại hoặc cho người đi hái loại nấm đã ăn mang tới cơ sở y tế để sơ bộ xác định loại nấm, có cách giải độc điều trị phù hợp.

Triển khai hoạt động giám sát ca bệnh, giám sát các nguy cơ ngộ độc do ăn nấm độc để phát hiện sớm và triển khai kịp thời các biện pháp dự phòng ngộ độc thực phẩm trong cộng đồng; chuẩn bị sẵn sàng phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, vật tư, thuốc, hóa chất để kịp thời cấp cứu, điều trị bệnh nhân và khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng khi có ngộ độc do ăn nấm độc xảy ra; đặc biệt chú ý biện pháp sơ cứu và chuyển viện tuyến trên sớm nếu vượt quá khả năng.

AN NHIÊN