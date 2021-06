Cát Tiên: Tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm

(LĐ online) - Ngày 23/6, Thượng tá Nguyễn Văn Lưu - Phó trưởng Công an huyện Cát Tiên cho biết: Trước tình hình tội phạm trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá sẽ có chiều hướng gia tăng, Công an huyện Cát Tiên đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an huyện Cát Tiên tổ chức ra quân, rà soát cũng như tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm

Theo đó, thời gian qua, tại một số địa phương xuất hiện các đối tượng giả làm cán bộ, nhân viên y tế, phát khẩu trang miễn phí cho người dân để nâng cao khả năng phòng dịch. Nhưng thực chất, những chiếc khẩu trang này đã được tẩm thuốc mê, để chiếm đoạt tài sản khi nạn nhân đeo vào và hôn mê.

Nhóm đối tượng có từ 3 - 5 người đã tìm hiểu trước thời điểm vắng người hoặc những gia đình chỉ có người già, trẻ nhỏ để tiếp cận. Chúng giới thiệu là thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của địa phương hoặc cán bộ y tế xã, phường đến để điều tra về tình hình sức khoẻ. Các đối tượng này đeo thẻ như cán bộ công chức, đeo khẩu trang bịt kín hoặc mặc quần áo bảo hộ. Khi nạn nhân đeo khẩu trang được tặng vào sẽ bị hôn mê và các đối tượng sẽ lục soát lấy tài sản có giá trị rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Bên cạnh đó, hiện nay đang trong thời gian diễn ra các giải bóng Euro 2020, Copa America 2021 và World Cup 2022, dự báo tình hình tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá sẽ có chiều hướng gia tăng, nhất là hoạt động trên không gian mạng, kéo theo sự gia tăng của nhiều loại hình tội phạm khác nhau như lừa đảo, cướp giật, trộm cắp tài sản, tín dụng đen, cố ý gây thương tích… với phương thức ngày càng tinh vi, len lỏi đến tận vùng sâu, vùng xa, đủ các thành phần tham gia. Hệ lụy của tệ nạn cờ bạc để lại rất nặng nề, gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân và mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước tình hình trên, để ngăn chặn nạn cá độ cũng như phòng ngừa các loại tội phạm phát sinh từ cá độ, Công an huyện Cát Tiên tổ chức ra quân, rà soát, tăng cường triển khai nhiều biện pháp đấu tranh trấn áp loại tội phạm này, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an huyện Cát Tiên cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương thường xuyên tuyên truyền, để người dân nâng cao cảnh giác, tăng cường quản lý, giáo dục con em không tham gia hoạt động đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng. Vận động người dân không tham gia, tổ chức, tiếp tay cho những hoạt động phạm pháp; đồng thời, nâng cao hiệu quả đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý những tin báo về tội phạm tín dụng đen, cờ bạc, cá độ bóng đá.

HOÀNG SA