Hiệu quả phong trào ''Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'' vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Để phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nói chung trên địa bàn tỉnh được phát huy hiệu quả, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số (DTTS), Công an tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, địa phương thực hiện nhiều giải pháp, mô hình hoạt động sáng tạo, sát cơ sở, gần dân, nắm địa bàn thật chắc và kịp thời giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, hướng đến đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong vùng DTTS.

Vận động, tuyên truyền đồng bào các dân tộc tham gia tích cực phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là nhiệm vụ của lực lượng công an và các đoàn thể, tổ chức, đơn vị

Thời gian qua, Công an tỉnh đã chủ trì tổ chức nghiên cứu 1 đề tài khoa học cấp tỉnh, 1 đề tài cấp bộ, 6 đề tài cấp cơ sở và hàng chục chuyên đề, bài viết đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành để nghiên cứu các vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, ổn định vùng DTTS trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Hàng năm, Công an tỉnh đều tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy hiệu quả của diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” để kịp thời tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị, phản ánh, bức xúc của Nhân dân từ cơ sở. Từ đó, phối hợp với chính quyền, các đoàn thể địa phương có biện pháp xử lý, giải quyết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong vùng DTTS, tiêu biểu như: “Hội đồng bào tự quản về an ninh trật tự”, “Chi hội phụ nữ dân tộc không phá rừng làm rẫy trái phép”, “CLB Tổ phụ nữ dân tộc chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”, “Tổ Thanh niên DTTS tự quản về an ninh trật tự tại tổ dân phố”... Hầu hết các mô hình được xây dựng, phát triển và thu hút sự tham gia hưởng ứng của Nhân dân, nhất là ý thức của đồng bào DTTS cũng được thay đổi tích cực. Bà con nhận thức đúng và hành động đúng, tích cực tham gia các mô hình bảo vệ thôn buôn an toàn - xanh - sạch - đẹp, không nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu nhằm gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xác định rõ vai trò quan trọng của những người uy tín trong vùng đồng bào DTTS, nhiều năm qua Đảng, Nhà nước, lực lượng công an các cấp đã thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, phối hợp với các vị già làng, trưởng bản, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố để vận động, tuyên truyền bà con chấp hành tốt pháp luật, thực hiện các quy định, hương ước của buôn làng trong bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kết quả đã cảm hóa được nhiều đối tượng Fulro trở về cộng đồng đóng góp tích cực xây dựng buôn làng. Đã giải quyết được 81 vụ phá rừng làm rẫy trái phép, tranh chấp khiếu kiện đất đai, chống người thi hành công vụ, ngăn cản các dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cụ thể, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, quần chúng nhân dân tham gia tích cực phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tích cực tham gia tố giác tội phạm”... Qua đó, thời gian qua quần chúng nhân dân đã cung cấp trên 42 ngàn tin có giá trị giúp công an điều tra, làm rõ trên 10.800 vụ phạm tội về trật tự an toàn xã hội; triệt phá thành công hàng nghìn vụ đánh bạc, phạm tội về ma túy, kinh tế, tham nhũng, môi trường... Lực lượng công an đã vận động, tuyên truyền các đối tượng giao nộp hơn 1.700 khẩu súng các loại... Đặc biệt, vai trò của người uy tín được phát huy mạnh mẽ, giúp lực lượng công an trong vụ chống người thi hành công vụ tại Phi Tô và Hang Hớt - Mê Linh (Lâm Hà)... Đây là vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong vùng DTTS.

Thượng tá Trương Minh Đương - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi “Tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội đại biểu các DTTS miền Nam tại Pleiku năm 1946” đã nhấn mạnh: Để thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vùng DTTS trên địa bàn tỉnh, thời gian tới cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ đồng bộ hơn nữa giữa các ngành, các cấp, trong đó lực lượng công an đóng vai trò nòng cốt. Cần thường xuyên tổ chức sơ tổng kết, để đánh giá, rút kinh nghiệm. Việc tuyên truyền trong vùng đồng bào DTTS cũng cần đổi mới nội dung, hình thức phù hợp, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với đặc điểm tâm lý, phong tục tập quán của đồng bào tại mỗi địa phương. Tiếp tục tranh thủ, phát huy vai trò của người uy tín trong vận động, tuyên truyền Nhân dân tham gia tích cực mọi hoạt động của phong trào này, nêu cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tham gia nhiều mô hình hoạt động, góp phần xây dựng, giữ vững buôn làng bình yên.

HÀ NGUYỆT