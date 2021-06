Hợp tác xã sầu riêng trễ vụ

Sầu riêng, thứ trái cây có hương vị đặc trưng đang trở thành cây trồng quan trọng với người nông dân Lâm Đồng. Ngoài việc bán rộng rãi trên thị trường tự do, những người nông dân đang đoàn kết, tìm ra hướng đi riêng với mục tiêu tăng giá trị loại trái cây đặc sản. Và, những người nông dân, thành viên HTX Trái cây sạch Đinh Lạc đang trên con đường riêng ấy, con đường tạo giá trị cao cho trái sầu riêng.

Tỉa trái sầu riêng non

Những trái sầu riêng chín muộn

Ông Nguyễn Văn Hóa, Giám đốc HTX Trái cây sạch Đinh Lạc đưa khách ra thăm vườn giới thiệu, khi sầu riêng Đạ Tẻh, Đạ Huoai đang chính vụ thu hoạch, sầu riêng của Di Linh chúng tôi mới bằng nắm tay trẻ em. Giữa tháng 6 cao nguyên, khi sầu riêng các vùng phía Nam đã cho mùi trái chín thơm ngọt thì sầu riêng của vùng Đinh Lạc mới vừa kết trái. Và theo thời vụ, phải 5 tháng nữa, sầu riêng Đinh Lạc mới có trái chín đưa ra thị trường.

Muộn vụ chính là mục tiêu của những thành viên HTX Trái cây sạch Đinh Lạc, ông Hóa cho biết. Ông đánh giá, sầu riêng vốn là loài trái cây có giá trị cao. Nhưng khi thu hoạch vào chính vụ, sầu riêng chín rộ, giá vẫn thấp hơn khi bán vụ sớm hoặc vụ trễ. Với đặc thù vùng Di Linh trái sầu riêng ra sau, chín trễ hơn, các thành viên của HTX áp dụng thêm các kỹ thuật “ép” sầu riêng trễ vụ, muộn hơn so với tự nhiên từ 1-1,5 tháng. Thời gian muộn ấy giúp mỗi kg sầu riêng tăng giá 10 -15 ngàn đồng, thu thêm hàng trăm triệu/ha. Đã 3 năm, người trồng sầu riêng ở Đinh Lạc áp dụng kỹ thuật ép trái trễ vụ và đã mang lại kết quả thành công.

Ông Hóa cung cấp, nếu để tự nhiên, sầu riêng Di Linh thường chín vào tháng 9, tháng 10, trễ hơn 1 tháng so với sầu riêng miền Tây. Tuy nhiên, để ép sầu riêng ra trễ, bà con Đinh Lạc thường áp dụng kỹ thuật lặt bông. Sau Tết Âm lịch, cây sầu riêng bắt đầu ra bông, bà con sẽ ngắt bỏ sạch tới 3 đợt bông, tới đợt thứ 4 mới để bông lại. Sau đó, bà con chăm cây cho khỏe, chú trọng tới việc chăm sóc hệ lá bằng phân bón lá vi sinh, giữ cho đọt non tăng trưởng. Ông Hóa chia sẻ: “Bông vừa xổ nhị, đi đọt là thắng, trái đậu và ít rụng. Quan trọng là phải chăm cho cây khỏe, lá nhiều, đọt non tốt là trái ngon, năng suất cao mà bền cây, vụ nào cũng cho thu hoạch đều đặn”.

Kinh nghiệm ép sầu riêng trễ vụ của ông Hóa cũng là kinh nghiệm của bà con trong HTX. Niên vụ sầu riêng 2020, bà con bán được với giá trung bình 55 ngàn đồng/kg, cao hơn giá thị trường 10 ngàn đồng/kg. Niên vụ 2021, HTX cũng dự ước năng suất tăng khoảng 15% và giá bán cũng rất tốt.

Xây dựng sản phẩm OCOP

Với 16 thành viên và 45 ha sầu riêng, trong đó có 25 ha đang cho thu hoạch, HTX Trái cây sạch Đinh Lạc ước mỗi vụ đưa ra thị trường trên 400 tấn trái và con số này sẽ ngày càng tăng lên theo thời gian, khi những cây sầu riêng ngày càng thành thục. “Bán trên thị trường giá đã khá tốt, nhưng chúng tôi vẫn muốn xây dựng thương hiệu, tìm đầu ra ổn định cho sầu riêng của Đinh Lạc”, ông Hoàng Trọng Khâm, Thôn Tân Phú 1, thành viên của HTX chia sẻ. Cũng vì vậy, những thành viên của HTX đang xây dựng sản phẩm của HTX đạt OCOP, với những tiêu chuẩn theo quy định để nâng tầm trái sầu riêng.

Xác định từ đầu sẽ xây dựng thương hiệu sầu riêng Đinh Lạc, thành viên của HTX đều trồng theo hướng sầu riêng sạch, sử dụng chính là phân hữu cơ vi sinh các loại. Việc phòng ngừa bệnh tật chủ yếu ngay khi trái còn non, không sử dụng thuốc ngoài danh mục. Khi xây dựng sản phẩm OCOP và đăng kí, được cấp mã số vùng trồng, mỗi vườn nhà sẽ được cấp một mã số riêng. Từ trên mã số ấy, người tiêu dùng có thể giám sát được từng vườn với đủ các thông số, từ bón phân ngày nào, thu hoạch lúc nào, vận chuyển ra sao…, minh bạch cho cả người trồng và người tiêu dùng. Và có xây dựng được thương hiệu, trái sầu riêng Đinh Lạc mới mở ra cơ hội vào các kênh phân phối hiệu quả chứ không chỉ bán trôi nổi trên thị trường.

“Xã viên của HTX đều rất đồng lòng, tích cực trong việc xây dựng thương hiệu sầu riêng Đinh Lạc”- ông Phạm Văn Minh, cán bộ Chi cục Phát triển nông thôn Lâm Đồng đánh giá. Ngành nông nghiệp đang hướng dẫn, hỗ trợ HTX Trái cây sạch Đinh Lạc xây dựng sản phẩm OCOP với mục tiêu nâng cao chất lượng, mở ra cách quản lý và tiêu thụ theo chuỗi, đảm bảo trái sầu riêng Di Linh được đưa tới tay người tiêu dùng, mang lại giá trị cao cho loại trái thơm ngọt.

DIỆP QUỲNH