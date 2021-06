Ổn định đầu ra cho rau sạch nhờ liên kết tiêu thụ

Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, giá và lượng tiêu thụ hoa giảm sâu, nông dân Phường 12 (Đà Lạt) đã chọn chuyển đổi sang sản xuất cây ngắn ngày như rau sạch, đậu, ngô... theo tiêu chuẩn VietGAP, có liên kết với hợp tác xã tiêu thụ. Đây là hướng mở cho phát triển kinh tế của người nông dân.

Việc liên kết trồng rau VietGAP giúp nông dân Phường 12 có thu nhập cao và ổn định

Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Tân Tiến (Phường 12) là điển hình thành công trong hoạt động liên kết sản xuất của nông dân. Hiện HTX tập hợp 60 hộ nông dân cùng liên kết, diện tích sản xuất khoảng 60 ha, trong đó có khoảng 40 ha tiêu chuẩn VietGAP, cung cấp ra thị trường bình quân 4,5 tấn/ngày các loại rau ăn lá, củ, quả, rau thơm… cho các siêu thị, chợ đầu mối, bếp ăn tập thể,…

Nông dân Nguyễn Văn Danh (Phường 12) trồng rau cho HTX đã 7 năm nay chia sẻ: “Khi chưa tham gia liên kết sản xuất với HTX, gia đình tôi sản xuất và tiêu thụ rau theo hình thức tự do. Từ khi tham gia HTX, gia đình tôi được tiếp cận với phương pháp sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, được HTX bao tiêu sản phẩm rau, củ, quả sau thu hoạch với giá bán ổn định, thu nhập 15 triệu đồng/năm”.

Tương tự, anh Mai Nguyễn Nhật Tân (Phường 12) cũng trồng 5 ha cà chua, dưa bao tử, rau thủy canh… cho HTX Tân Tiến. Anh cho biết: “Vốn là người nông dân quen với việc canh tác thông thường, phải thừa nhận rằng mô hình sản xuất rau an toàn VietGAP khi mới đưa vào, nông dân rất bỡ ngỡ. Nhưng khi được tập huấn, học và thực hành trồng rau an toàn, nông dân lại thấy không khó. Để trồng được rau an toàn, tôi phải tách biệt vườn rau với diện tích trồng hoa của các hộ lân cận bởi hoa xịt thuốc liên tục sẽ ảnh hưởng tới chất lượng rau. Nhờ sản xuất đúng quy trình mà rau được HTX thu mua với giá rất ổn định, đặc biệt là thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, dù giá hoa rớt thê thảm nhưng giá rau vẫn cao”.

Theo đánh giá của ông Mai Văn Khẩn, Giám đốc HTX Tân Tiến, Phường 12 là vùng chuyên canh cây hoa, nên một số hộ lựa chọn cây trồng là rau, củ, quả, sản xuất chủ yếu mang tính tự phát, bán ra thị trường nhỏ dẫn tới thu nhập không ổn định. HTX ra đời với mục tiêu thay đổi tư duy sản xuất trong nông nghiệp, hỗ trợ người dân tiếp cận với phương pháp sản xuất rau màu theo tiêu chuẩn VietGAP.

HTX Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Tân Tiến tiền thân là tổ hợp tác rau, củ, quả an toàn Phường 12 được thành lập từ năm 2012, sau khi hoạt động hiệu quả được tập huấn về thực hành sản xuất tốt (GAP) trong sản xuất rau và thực hành GAP trong sơ chế, vận chuyển và kinh doanh rau. Đến năm 2015, tổ hợp tác được nâng lên thành HTX và hoạt động mang lại nguồn sinh kế ổn định, bền vững cho nông dân. HTX áp dụng quy trình sản xuất chặt chẽ, nghiêm ngặt đối với thành viên HTX và các hộ nông dân liên kết. Nhân viên kỹ thuật sẽ hướng dẫn từ khâu chọn giống, nguồn nước tưới đến việc sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, không gây hại cho sức khỏe con người... Vì vậy, sản phẩm rau của HTX đều đạt tiêu chuẩn VietGAP về chất lượng và an toàn.

Ông Khẩn cho biết, để có thể liên kết được nhiều hộ nông dân tham gia vào mô hình sản xuất rau an toàn, vấn đề trên hết là phải đề cao lợi ích của người nông dân. Bản thân HTX phải hoạt động có hiệu quả để người dân có niềm tin, rồi tự nguyện xin tham gia vào HTX. Ngoài ra, khi sản xuất rau cung cấp cho HTX, hộ nông dân cũng được rất nhiều lợi ích, HTX sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ vốn, hướng dẫn toàn bộ quy trình sản xuất rau đạt tiêu chuẩn VietGAP, đầu ra sản phẩm ổn định. Hàng tuần, HTX đều thực hiện họp định kỳ để các hộ thành viên đăng ký khối lượng rau và báo cáo tình hình sản xuất, mọi khó khăn của nông dân gặp phải sẽ được ban giám đốc hỗ trợ giải quyết.

Ông Đặng Bảo Vinh, Chủ tịch Hội Nông dân Phường 12, Đà Lạt cho biết, Phường 12 là vùng hoa công nghệ cao với diện tích sản xuất nông nghiệp là 430 ha, trong đó có 360 ha nhà kính trồng các loại hoa. Việc nhiều nông dân trồng rau an toàn có liên kết được áp dụng thành công, đã thay đổi tư duy canh tác, tăng thu nhập của bà con trong thời buổi dịch bệnh khiến giá cả hoa đang rất bấp bênh. Trong xây dựng chuỗi, HTX đóng vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối giữa hộ nông dân và doanh nghiệp. Khi đầu vào được cung cấp và liên tục hỗ trợ sát sao về kỹ thuật, cùng với đầu ra được bao tiêu 100%, thì nông dân sẽ yên tâm sản xuất, cho ra chất lượng sản phẩm cao được thị trường đón nhận, từ đó thu nhập cũng sẽ ổn định hơn.

HOÀNG YÊN