Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng

(LĐ online) - Ngày 7/6, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tiếp tục tăng cường các biện pháp, giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) và yêu cầu tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, có hình thức kỷ luật đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan sai phạm trong công tác QLBVR trên địa bàn.

Lực lượng kiểm lâm và chủ rừng phối hợp tuần tra bảo vệ rừng ở khu vực Phát Chi, Đà Lạt

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc tiếp tục tăng cường thực hiện công tác QLBVR trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ vi phạm quy định về QLBVR đã phát hiện; kiên quyết giải tỏa đối với công trình, nhà kính, nhà lưới làm trái phép trên đất lâm nghiệp; UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tình trạng xây dựng công trình, làm nhà kính, nhà lưới trên đất quy hoạch lâm nghiệp; khẩn trương rà soát để xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ vi phạm quy định về QLBVR, lấn chiếm đất rừng đã được phát hiện thời gian qua; đồng thời, rà soát các vụ việc đã xử lý để đôn đốc thu tiền xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy định về QLBVR, các trường hợp không chấp hành thì phải thực hiện các thủ tục, biện pháp để cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật, nhằm tăng tính nghiêm minh, răn đe, giáo dục trong xử lý vi phạm.

Bố trí, sắp xếp lực lượng kiểm lâm xuống địa bàn thôn, buôn, tổ dân phố (hoặc có thể bố trí kiểm lâm địa bàn theo cụm địa bàn/cụm thôn, buôn, tổ dân phố) để cùng với lực lượng công an xã, dân quân tự vệ, cán bộ thôn, buôn tổ chức nắm bắt tình hình, tăng cường công tác vận động, tuyên truyền và nắm các đối tượng chuyên phá rừng, lấn chiếm, sang nhượng đất rừng trái pháp luật; từ đó, có biện pháp vận động, giáo dục, ngăn chặn, xử lý phù hợp, không để các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chỉ đạo đơn vị chủ rừng kiểm tra, rà soát tất cả các hiện trường do phá rừng, lấn chiếm đất rừng thời gian qua, tổ chức giải tỏa, thu hồi để trồng rừng ngay trong mùa mưa 2021, kiên quyết không để đối tượng vi phạm canh tác, sử dụng, sang nhượng trái pháp luật đối với diện tích do phá rừng, lấn chiếm đất rừng; yêu cầu cơ quan có trách nhiệm giám sát chặt chẽ nội dung này, đơn vị chủ rừng, địa phương nào để đối tượng vi phạm sử dụng, sang nhượng trái pháp luật diện tích do phá rừng thì phải kịp thời xử lý trách nhiệm người đứng đầu và các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định.

Vận động doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân tích cực trồng hoa, cây xanh trên diện tích đất trống, dọc các tuyến đường giao thông, bờ lô, bờ thửa để giảm tác động của nhà kính, nhà lưới, tạo mảng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại địa phương, đơn vị, khu dân cư...

NGUYỄN NGHĨA