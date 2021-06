Trả lại chiếc lắc 1,9 lượng vàng

(LĐ online) - Chiều 19/6, Công an Phường 6, TP Đà Lạt đã phối hợp với người nhặt được của rơi trao trả lại 1,9 lượng vàng cho người đánh rơi.

Trao trả lắc vàng cho người đánh rơi

Trước đó, vào khoảng 10 giờ sáng 19/6, anh Đặng Văn Nam (ngụ tại Phường 5, Đà Lạt) trong lúc đi mua đồ đã làm rơi một dây lắc tay 1,9 lượng vàng. Sau khi về nhà phát hiện ra bị rơi mất lắc vàng, anh Nam liền đến trụ sở Công an Phường 6 để trình báo sự việc. Mặc dù sự việc xảy ra không thuộc địa bàn Phường 6 nhưng với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Công an Phường 6 đã tích cực phối hợp với Công an Phường 2 để truy tìm và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tìm ra người nhặt được sợi lắc vàng.

Tiến hành vận động người dân tự nguyện giao nộp cho cơ quan công an để trả lại cho người đánh rơi, anh L.N.H (ngụ tại Phường 2, Đà Lạt) đã đến Cơ quan Công an Phường 6 và trao trả lại sợi lắc tay bằng vàng cho chủ nhân.

NGUYÊN THI - LÊ TIẾN