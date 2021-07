26.000 tỷ đồng hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(LĐ online) - Ngày 1/7, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68 hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 với tổng số tiền 26.000 tỷ đồng.

Công nhân lao động Công ty May An Thái (TP Bảo Lộc)

Nghị quyết của Chính phủ tập trung vào hỗ trợ hai nhóm là người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh và thực hiện theo các nguyên tắc: Kịp thời, đúng đối tượng, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; xây dựng các tiêu chí, điều kiện thuận lợi và dễ dàng tiếp cận; bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và giảm 2/3 thủ tục hành chính so với gói an sinh 62.000 tỷ đồng trước đây.

Theo đó, gói 26.000 tỷ đồng được chia làm 12 chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động, bao gồm:

Người tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới một tháng, tính từ 1/5 đến 31/12, được hỗ trợ mức 1,85 triệu đồng; từ một tháng trở lên mức 3,71 triệu đồng.

Lao động ngừng việc và thuộc diện phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa từ 14 ngày trở lên (từ 1/5 đến 31/12) được hỗ trợ một triệu đồng.

Người trong diện chấm dứt hợp đồng lao động do cơ sở phải dừng hoạt động để phòng, chống dịch (từ 1/5 đến 31/12) được hỗ trợ 3,71 triệu đồng.

Chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em. Theo đó, lao động thuộc các nhóm hỗ trợ nêu trên, nếu đang mang thai được hỗ trợ thêm một triệu đồng; đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi cũng được hỗ trợ thêm một triệu đồng.

Trẻ em nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế được đảm bảo các chi phí điều trị và tiền ăn; đồng thời, được hỗ trợ thêm một triệu đồng trong thời gian điều trị, cách ly (từ ngày 27/4 đến 31/12).

Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng mỗi ngày đối với F0, thời gian hỗ trợ tối đa 45 ngày; F1 được hỗ trợ tiền ăn tương tự, song thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

Hỗ trợ một lần 3,71 triệu đồng mỗi người đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ (giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV) trong các đơn vị sự nghiệp công lập phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên để phòng chống dịch; hỗ trợ một lần 3,71 triệu đồng đối với hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề.

Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số nhóm đặc thù khác, Chính phủ nêu rõ các tỉnh, thành sẽ xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng không thấp hơn 1,5 triệu đồng mỗi người hoặc 50.000 đồng mỗi ngày.

Giảm mức đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (mức đóng bằng 0% từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/6/2022).

Tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất, áp dụng cho các doanh nghiệp đã đóng bảo hiểm xã hội hoặc tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4/2021, bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến giảm từ 15% trở lên lao động tham gia bảo hiểm xã hội… thì người sử dụng lao động và người lao động được tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị.

Hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động, áp dụng cho các doanh nghiệp đáp ứng được các điều kiện như đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp, doanh thu giảm... Mức hỗ trợ tối đa là 1,5 triệu đồng mỗi người lao động một tháng và thời gian hỗ trợ tối đa 6 tháng. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được nộp từ 1/7 đến hết ngày 30/6/2022.

Hộ kinh doanh phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên (từ 1/5 đến 31/12) để phòng chống dịch được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần 3 triệu đồng.

Cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Theo đó, doanh nghiệp được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội với lãi suất 0% và không phải bảo đảm tiền vay, để trả lương ngừng việc đối với lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên (thời gian từ 1/5 đến 31/3/2022).

Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng; thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch từ 1/5 đến 31/3/2022, khi quay trở lại sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú..., cũng được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội với lãi suất 0% để trả lương cho lao động.

ĐỨC THIỆM