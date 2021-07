Bàn giao các cơ sở cho UBND cấp xã quản lý về PCCC

(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo về việc bàn giao các cơ sở cho UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại địa phương.

Lực lượng PCCC - CNCH Công an tỉnh chữa cháy một căn nhà cấp 4 trên địa bàn Phường 4, TP Đà Lạt

Theo UBND tỉnh, một trong những điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ là quy định rõ về công tác quản lý của UBND cấp xã trong công tác PCCC. Theo đó, UBND cấp xã có trách nhiệm quản lý 17 cơ sở gồm: Trụ sở cơ quan nhà nước cấp xã, nhà chung cư cao dưới 5 tầng và có khối tích dưới 5.000 m3, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá cao dưới 5 tầng có tổng khối tích dưới 2.500 m3, nhà hỗn hợp cao dưới 5 tầng có tổng khối tích dưới 1.500 m3, nhà trẻ, trường mầm non có dưới 100 cháu, tổng khối tích dưới 1.000 m3...

Tại điểm c, khoản 3 Điều 16 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC định kỳ mỗi năm một lần; kiểm tra đột xuất khi phát hiện môi trường nguy hiểm cháy nổ; vi phạm quy định an toàn về PCCC mà có nguy cơ phát sinh cháy, nổ hoặc phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự theo văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền đối với các cơ sở thuộc danh mục, phạm vi quản lý...

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối với các cơ sở do UBND cấp xã chịu trách nhiệm quản lý, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Công an huyện, thành phố tổ chức bàn giao danh mục các cơ sở thuộc Phụ lục IV, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ cho UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC tại địa phương. Đồng thời, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh mở lớp tập huấn công tác quản lý nhà nước về PCCC - CNCH cho công an cấp xã, giúp lực lượng công an cấp xã tham mưu kịp thời cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước về PCCC - CNCH tại địa bàn cơ sở.

Chỉ đạo UBND cấp xã tiếp nhận danh sách cơ sở được bàn giao và thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời tổ chức rà soát, bổ sung các cơ sở trên địa bàn để thực hiện quản lý theo quy định. Phân công lực lượng công an xã tham mưu thực hiện các nhiệm vụ; đảm bảo 100% các cơ sở được lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật; xây dựng phong trào toàn dân PCCC; kiểm tra, hướng dẫn khu dân cư, các cơ sở, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện đảm bảo các yêu cầu về PCCC theo quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý, xử phạt, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở, hộ gia đình không chấp hành theo quy định; thường xuyên rà soát việc chấp hành quy định về PCCC của các cơ sở, hộ gia đình trên địa bàn, không được bỏ trống địa bàn, để lọt, đế sót cơ sở.

Thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh và hướng dẫn, yêu cầu 100% các hộ gia đình ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC, khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC.

Hàng năm, bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC; phối hợp với công an huyện, thành phố tổ chức các cuộc mít tinh, hội thao, thực tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở.

UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện các nội dung trên, báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) kết quả thực hiện trước ngày 10/8.

C.THÀNH