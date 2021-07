(LĐ online) - Ngày 15/7, Sở Y tế Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị khám chữa bệnh trong toàn ngành, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt Tăng cường bảo mật thông tin trong công tác soạn thảo, gửi/nhận và xử lý văn bản về tình hình dịch bệnh Covid-19.

Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận là người phát ngôn chính thức về công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh

Theo công văn số 557/STTTT-TTr ngày 6/7, của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường bảo mật thông tin trong công tác soạn thảo, gửi/nhận và xử lý văn bản về tình hình dịch bệnh Covid-19, hiện nay trên mạng xã hội vẫn còn tình trạng đăng tải, chia sẻ các thông tin, hình ảnh chụp các văn bản về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như: Báo cáo kết quả điều tra dịch tễ; báo cáo nhanh các trường hợp tiếp xúc, nghi nhiễm; báo cáo giám sát các trường hợp nghi nhiễm Covid-19; danh sách các ca tiếp xúc gần; quyết định áp dụng biện pháp cách ly...

Việc để lộ, lọt danh tính của cá nhân liên quan đến dịch bệnh Covid-19 là hành vi vi phạm quy định tại Điều 8 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 năm 2009 (quyền được tôn trọng bí mật tiêng tư) và vi phạm điểm c khoản 2 Điều 84 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (thu thập, sử dụng, phát tán trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác).

Do đó, Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung bảo đảm an toàn thông tin liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác soạn thảo, gửi/nhận và xử lý văn bản về tình hình dịch bệnh Covid-19 thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thông tin, tuyệt đối không được tiết lộ bằng bất cứ hình thức nào danh tính của các cá nhân liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Trường hợp nhận được thông tin, hình ảnh cá nhân liên quan đến dịch bệnh Covid-19 nhưng không thuộc phạm vi chức năng phụ trách, xử lý, cán bộ, công chức, viên chức phải kịp thời báo cáo đến cấp lãnh đạo, tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ lên mạng xã hội (zalo, facebook...).

Đối với việc cung cấp thông tin về các hoạt động phòng chống dịch bệnh cho báo chí, các kênh truyền thông thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 4191/BYT-TT-KT ngày 21/5/2021 và phải thông qua lãnh đạo đơn vị.

Đối với các thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh, cách ly y tế, các thông tin liên quan đến việc công bố dịch, các ca bệnh dương tính với Covid-19 (bao gồm cả test nhanh, nghi nhiễm) phải thực hiện nghiêm việc bảo mật thông tin và tuyệt đối không chia sẻ, đăng tải lên mạng xã hội, các kênh truyền thông khác, khi chưa có phát ngôn chính thức của Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng.

Triển khai tăng cường các biện pháp bảo mật, bảo đảm an toàn an ninh thông tin trên các thiết bị điện tử phục vụ công tác liên quan đến dịch bệnh Covid-19, sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành eGov, e-Office, hệ thống mail công vụ để gửi/nhận và xử lý văn bản về tình hình dịch bệnh Covid-19; trong trường hợp gửi/nhận thông tin, văn bản về tình hình dịch bệnh Covid-19 bằng các hình thức khác thì lãnh đạo đơn vị thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ thông tin cũng như quá trình trao đổi nhằm tránh tình trạng lộ, lọt, phát tán thông tin ra bên ngoài.

Trường hợp phát hiện các vi phạm về bảo mật danh tính cá nhân liên quan đến dịch bệnh Covid-19, cần kịp thời thông báo đến Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp, xử lý nhằm ngăn chặn sự phát tán, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của tỉnh cũng như các ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng và cá nhân có liên quan.

AN NHIÊN