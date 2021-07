Cả nước mưa dông, miền núi phía Bắc đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa to đến rất to và dông, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp, ngày 8/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 170mm.

Khu vực mưa lớn nhất tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, từ ngày 8-11/7, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đề nghị người dân thực hiện các hướng dẫn kỹ năng an toàn trước lũ quét và sạt lở đất.

Người dân nên thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo mưa lũ; luôn cảnh giác, đề phòng khi có các dấu hiệu của lũ quét, nhất là khi có mưa lớn kéo dài, kể cả ban đêm; không được lội qua suối, sông, ngầm tràn, đường bị ngập; gia cố nhà cửa, đập tạm, khơi thông dòng chảy; chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống và đồ sơ cứu y tế, đèn pin…; khẩn trương ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường; sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương…

Chi tiết các khu vực ngày và đêm 8/7: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa to đến rất to và dông; đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa to đến rất to và dông, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 27-30 C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Phía Bắc gió Đông đến Đông Nam cấp 3-4, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất phía Bắc 27-30 độ C, phía Nam 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

