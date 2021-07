Đà Lạt: Bố trí 2 địa điểm lưu trú, sinh hoạt tập trung cho lái xe và phụ xe

(LĐ online) - UBND thành phố Đà Lạt cho biết, đã bố trí 2 địa điểm lưu trú, sinh hoạt tập trung cho lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hoá khi trở về Lâm Đồng.

Trường Dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng

Địa điểm lưu trú đặt tại Trường PTDT Nội trú tỉnh Lâm Đồng (số 2, Huyền Trân Công Chúa, Phường 5, Đà Lạt) miễn phí tiền lưu trú, chỉ phải thanh toán tiền ăn.

Mức thu phí ăn uống tại điểm lưu trú này là 80.000 đồng/ngày/người. Cơ sở hiện có 72 phòng, 200 giường, có khu nhà bếp, nhà ăn rộng rãi cùng với 8 nhân viên phục vụ.

Địa điểm thứ 2 là Nhà khách Tổng Liên đoàn tại Đà Lạt (số 1, Yersin, Phường 10, Đà Lạt). Nhà khách này sẽ thu chi phí lưu trú 120.000 đồng/người/ngày; chi phí ăn uống 200.000 đồng/người/ngày. Nhà khách có thể đón tiếp, phục vụ bình quân khoảng 70 - 80 người/ngày, công suất tối đa có thể lên đến 200 người/ngày.

Theo Quy định mới nhất về phòng chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh, bắt đầu từ 12 giờ ngày 19/7, các lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hoá khi trở về Lâm Đồng phải khai báo lịch trình di chuyển tại chốt kiểm soát và phải lưu trú, sinh hoạt tại địa điểm tập trung do UBND cấp huyện bố trí, hoặc địa điểm lưu trú riêng biệt do doanh nghiệp, đơn vị vận tải tự bố trí; tuyệt đối không trở về gia đình, khu dân cư nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho người thân và cộng đồng dân cư. UBND cấp huyện có trách nhiệm chuẩn bị và bố trí điều kiện ăn, nghỉ; chi phí do lái xe, phụ xe hoặc chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải chịu trách nhiệm chi trả.

Khi xuất bến phải báo cáo, đăng ký với chính quyền địa phương sở tại, Sở Giao thông Vận tải về lịch trình di chuyển (nhật ký hành trình), thông tin về hàng hoá chuyên chở trên xe để theo dõi, quản lý theo quy định. Khi đi qua các chốt kiểm soát, bắt buộc tất cả lái xe, phụ xe ô tô vận chuyển hàng hoá phải có giấy chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực theo quy định, giấy chứng nhận tiêm phòng vắc xin Covid-19 (nếu có) và khai báo y tế điện tử trước khi vào địa phận tỉnh Lâm Đồng (sử dụng app Tờ khai y tế/Vietnam Health Declaration). Trường hợp không chấp hành thì lực lượng chức năng dứt khoát không xem xét cho vào tỉnh.

NGUYỄN NGHĨA