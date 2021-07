Đạ Tẻh: Lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) trên địa bàn huyện Đạ Tẻh có sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội chung tay đấu tranh phòng, chống tội phạm. Qua đó, xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Mô hình Tiếng kẻng an ninh được người dân xã Triệu Hải tích cực tham gia và mang lại hiệu quả tích cực

Để huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công tác phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở, lực lượng Công an huyện Đạ Tẻh đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố, kiện toàn, duy trì các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT ở cơ sở.

Tính đến nay, toàn huyện Đạ Tẻh đã xây dựng, kiện toàn và duy trì hoạt động 36 loại mô hình. Năm 2020, Công an huyện đã xây dựng mới 4 mô hình: Chi đoàn Thanh niên không ma túy và Tiếng kẻng an ninh tại Thôn 1 (xã Triệu Hải); Chi hội Nông dân thôn Tố Lan (xã An Nhơn), Hội Nông dân xã Đạ Lây đảm bảo ANTT; Khu dân cư tự quản về ANTT tại Thôn 9 (xã Đạ Kho).

Hoạt động của các mô hình phòng, chống tội phạm ngày càng phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Từ đó xuất hiện nhiều gương quần chúng dũng cảm trực tiếp truy bắt tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

Thượng tá Nguyễn Công Điền, Phó Trưởng Công an huyện Đạ Tẻh cho biết: “Đến nay, trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đã xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm. Hiệu quả thiết thực nhất của các mô hình chính là đã khơi dậy được ý thức người dân chấp hành pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Từ đó, giúp cơ quan công an kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và giải quyết các vụ việc xảy ra liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở”.

Là một trong những địa phương thực hiện tốt phong trào nói trên, xã Triệu Hải hiện có 9 mô hình đang thực hiện hiệu quả tại 5/5 thôn. Trong đó, mô hình “Tiếng kẻng an ninh” tại địa phương này được Công an huyện Đạ Tẻh đánh giá là mô hình nổi bật, trở thành điển hình tiên tiến.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Công, Trưởng Công an xã Triệu Hải thông tin: “Với việc thực hiện mô hình Tiếng kẻng an ninh, tình hình ANTT trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực, tệ nạn xã hội được đẩy lùi, các vụ trộm cắp giảm hẳn. Hơn nữa người dân từng bước nâng cao ý thức trong việc bảo đảm ANTT trên địa bàn mình sinh sống. Chính những kết quả khởi sắc đó đã tạo điều kiện để Nhân dân yên tâm làm ăn, phát triển sản xuất”.

Theo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 09 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an Nhân dân trong tình hình mới”, trong 5 năm, lực lượng Công an huyện Đạ Tẻh đã tổ chức 737 buổi phát động phong trào với 49.621 lượt người tham gia dự, in và phát 6.773 tờ rơi với nội dung phòng, chống tội phạm và phòng ngừa tai nạn giao thông; tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại 30 điểm trường với khoảng 9.700 lượt cán bộ, giáo viên và học sinh tham dự; rà soát, lập danh sách yêu cầu 28 trường hợp có biểu hiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông gây mất ANTT ký cam kết chấp hành quy định; tổ chức cho 17.762 lượt hộ gia đình ký cam kết với nội dung “Gia đình không có tệ nạn ma túy”;...

Với nhiều nội dung và hình thức vận động quần chúng, trong 5 năm qua người dân đã phát hiện, cung cấp cho lực lượng công an 1.023 tin; trong đó, có 835 nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan công an điều tra làm rõ 6/6 vụ trọng án, 131 vụ phạm pháp hình sự, điều tra, xử lý 31 vụ tai nạn giao thông, 17 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, triệt xóa thành công 1 tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy, 9 tụ điểm cờ bạc phức tạp, 8 vụ với 12 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, điều tra, xử phạt vi phạm hành chính 196 vụ vi phạm ANTT ở cơ sở, bắt và vận động đầu thú 26 đối tượng truy nã do Công an huyện Đạ Tẻh và công an địa phương khác ra quyết định... góp phần ổn định ANTT tại cơ sở, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân với lực lượng Công an Nhân dân.

Phó Trưởng Công an huyện Đạ Tẻh, Thượng tá Nguyễn Công Điền khẳng định: “Với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an huyện đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tốt Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, hướng về cơ sở. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong công tác phòng, chống tội phạm, được tuyên dương, khen thưởng, góp phần cùng với lực lượng Công an toàn tỉnh bảo đảm ANTT tại địa phương. Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành viên duy trì và phát huy các mô hình đang hoạt động hiệu quả, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến”.

THÂN THU HIỀN