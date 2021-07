Đức Trọng: Hiệu quả từ camera an ninh trong truy vết F1, F2

(LĐ online) - Trong thời gian qua, một số tài xế xe tải cư trú trên địa bàn hoặc đi qua các điểm trên địa bàn huyện Đức Trọng có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS- CoV- 2, nhưng do nhiều lý do vẫn chưa khai báo hết những địa điểm mình đã đến nên việc khoanh vùng, điều tra dịch tễ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ có hệ thống camera an ninh, lực lượng chức năng huyện Đức Trọng đã nhanh chóng truy vết được tất cả các F1, F2 liên quan đến các ca nhiễm Covid-19.

Đức Trọng phong tỏa tạm thời 1 cây xăng trên địa bàn vì có bệnh nhân nhiễm Covid-19 là xe tải ghé qua

Theo Thượng tá Phạm Đăng Bắc - Phó Trưởng Công an huyện Đức Trọng, để truy vết F1, F2 liên quan đến các ca nhiễm Covid-19, ngoài lời khai của bệnh nhân, huyện Đức Trọng đã sử dụng camera an ninh được lắp đặt tại các tuyến đường trong huyện, từ camera này đã truy tìm được các vị trí đến, đi của các phương tiện vận tải, có tài xế nhiễm Covid-19. Qua đó, đã góp phần rất nhiều cho công tác khoanh vùng, truy vết nhanh những vị trí mà lái xe nhiễm Covid-19 đã từng đi qua, đã dừng lại.

Được biết, hiện nay trên địa bàn huyện Đức Trọng có 102 mắt camera an ninh được UBND huyện đầu tư kinh phí lắp đặt tại các trục đường chính trong huyện và hơn 2.000 mắt camera do người dân tự đầu tư. Đây là điều kiện thuận lợi trong công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng như truy vết người có liên quan đến các bệnh nhân Covid-19. Nhờ có camera an ninh, ngành chức năng huyện đã nhanh chóng khoanh vùng, truy vết người đã tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 để thực hiện ngay việc phong tỏa, cách ly y tế theo quy định, tránh lây lan ra cộng đồng.

NHẬT MINH