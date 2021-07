Đức Trọng: Tai nạn giao thông tăng

Tình hình tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện Đức Trọng diễn biến khá phức tạp với số người chết và tai nạn giao thông tăng cao so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, trên địa bàn huyện đã xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người chết và 4 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2020, tăng 6 vụ (13/7), tăng 85,7%; số người chết tăng 6 người (10/4), tăng 150%. Riêng trong quý II/2021, địa bàn Đức Trọng đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết và 2 người bị thương.

Các phương tiện gây tai nạn giao thông chủ yếu là mô tô chiếm 7 vụ, ô tô 4 vụ, máy cày 1 vụ và người đi bộ 1 vụ. Theo số liệu của Ban An toàn giao thông huyện Đức Trọng, tuyến đường xảy ra tai nạn giao thông nhiều nhất là trên Quốc lộ 20 và đã xảy ra 8 vụ. Các nguyên nhân chủ yếu được xác định là do vi phạm làn đường, phần đường; không chấp hành quy tắc nhường đường tại nơi đường giao nhau và vượt tránh không đảm bảo an toàn...

NGUYỄN NGHĨA