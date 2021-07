Mưa lớn gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 5.000 m nên chiều tối và đêm 15/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60 mm/24 giờ.

Một đoạn Quốc lộ 32 tại huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu bị ngập do mưa lớn ngày 5/7/2021

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 3 giờ qua (từ 0 giờ-2 giờ ngày 15/7), khu vực tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Hà Giang đã có mưa vừa, mưa to như: Bản Ngò 69,2 mm, Tả Củ Tỷ 24,8 mm, Sơn Bình 27,2 mm…

Dự báo, khoảng 8 giờ ngày 15/7, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại khu vực tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Hà Giang.

Đặc biệt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại các huyện: Tam Đường, Mường Tè, Phong Thổ (tỉnh Lai Châu); Mường Nhé, Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên); Bảo Yên, Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai); Hoàng Su Phì, Xí Mần, Quang Bình, Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang).

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại các huyện: Tân Uyên, Than Uyên, Sìn Hồ, Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu); Mường Chà, Điện Biên, Mường Ảng (tỉnh Điện Biên); Sa Pa, Bát Xát, Văn Bàn (tỉnh Lào Cai); Bắc Quang, Bắc Mê, Yên Minh, Quản Bạ, Đồng Văn (tỉnh Hà Giang). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm, do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 5.000 m nên chiều tối và đêm 15/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ (thời gian mưa tập trung vào đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 10-13 độ Vĩ Bắc nâng trục dần lên phía Bắc nên từ ngày 15-19/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1.

Để giảm thiểu thiệt hại với các vùng có nguy cơ lũ quét cao, các chuyên gia khuyến cáo chính quyền và các cơ quan chức năng cần có những phương án cụ thể để phòng tránh, cụ thể là lập bản đồ nguy cơ ngập lụt khu chịu lũ, các phương án sơ tán, các tuyến đường sơ tán và vị trí tập kết; chọn các khu vực, vị trí cao không bị ảnh hưởng của lũ quét, xây dựng một số nhà kiên cố để tập kết các tài sản, lương thực và con người khi có lũ quét; thành lập các đơn vị xung kích cứu nạn để sẵn sàng làm nhiệm vụ giúp dân sơ tán, tìm kiếm, cứu trợ, cấp cứu người và bảo vệ tài sản của dân trong thời gian có lũ quét.

Các địa phương có phương án sơ tán người lên các vùng cao và những địa điểm an toàn, nhất là đối với người già, trẻ em.

Mỗi người dân cần nắm chắc và sử dụng thành thạo bản đồ nguy cơ ngập lụt, làm chủ các phương án sơ tán và chủ động trong phòng tránh.

Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường công tác trực ban, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thời tiết để cảnh báo cho nhân dân biết, phòng tránh, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 15/7:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

