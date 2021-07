Người phụ nữ Đam Pao nhân hậu, nhiệt huyết

Một người mẹ yêu thương, một người vợ tận tâm, một người chị, người cô đầy thân thiết, đó là những điều chị em phụ nữ thôn Đam Pao, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà nghĩ về cô Trần Thu Hường, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn. Vượt qua khó khăn, cô Hường vừa nuôi dạy con tốt, chăm chồng khỏe mạnh, vừa là người chị em đầy nhiệt huyết của phụ nữ thôn nhỏ xa xôi.

Cô Hường thăm vợ chồng anh chị Bon Dơng K’Rơng

Cô Trần Thu Hường đã ngoài tuổi 60. Định cư ở thôn Đam Pao, xã Đạ Đờn, vợ chồng cô Hường gắn bó với cây cà phê, cây dâu tằm như hầu hết bà con Lâm Hà. Không may, từ rất nhiều năm trước, chồng cô bị tai nạn và đôi mắt từ đấy không còn nhìn rõ ánh mặt trời. Vậy là cô Hường lao động ngày đêm, vừa chăm sóc chồng, vừa nuôi, dạy 4 người con cả trai cả gái. Trải qua vất vả, giờ các con cô đều đã trưởng thành, trở thành những công dân có ích trong xã hội, ở vị trí công tác nào cũng làm việc tốt, xứng đáng với công sức cha mẹ hi sinh nuôi dạy.

Không chỉ nuôi dạy con tốt, cô Trần Thu Hường còn là một người phụ nữ nhiệt tình với công tác xã hội. Làm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, kiêm nhiệm luôn vai trò y tế thôn bản, cô Hường như con thoi với công việc. Từ động viên, thu hút chị em phụ nữ tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế, nuôi con khỏe, dạy con ngoan cho tới đồng hành cùng chị em vay vốn từ ngân hàng để phát triển sản xuất, việc nào cô Hường cũng hăng hái. Các phong trào của phụ nữ Đam Pao như nuôi heo đất, hũ gạo tình thương, trồng dâu nuôi tằm... đều có bóng dáng của người phụ nữ nhỏ nhắn mà đầy nhiệt huyết. Với vai trò của người làm y tế thôn bản, cô Hường tới từng nhà, vận động từng người mẹ cách chăm sóc thai sản, chăm sóc em bé, tiêm chủng đúng, đủ, ăn uống dinh dưỡng, hợp vệ sinh. Mỗi ngôi nhà, mỗi em bé, người mẹ đều quen với “bà Hường”, người phụ nữ đầy lòng nhiệt tình. Với đông đảo chị em phụ nữ K’Ho tại thôn Đam Pao, được cô Hường gần gũi, hướng dẫn chi tiết, cụ thể, chị em đã thêm nhiều kiến thức mới trong việc chăm sóc con cái, nhà cửa cũng như làm ăn kinh tế.

Thăm gia đình anh chị Bon Dơng K’Rơng, một gia đình khuyết tật mới thấy công sức, tình cảm của cô Hường và chị em phụ nữ thôn Đam Pao. Ngôi nhà gọn gàng, sạch sẽ, nơi gia đình chị K’Rơng sinh sống là công sức của cả tập thể, trong đó có sự đóng góp của cô Hường. Anh chị vốn là người khuyết tật, anh mất đôi chân, chị hơi khiếm khuyết tinh thần. Không có nhà, anh chị và con phải ở nhờ khắp nơi. Cô Hường và Chi hội phụ nữ cũng như hệ thống chính trị thôn Đam Pao quyết tâm giúp anh chị có mái ấm. Vậy là vận động khắp nơi, xin từ các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh trong xã, từ các nhà tài trợ và vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Chi hội phụ nữ có được 150 triệu đồng để vừa mua đất, vừa cất nhà cho vợ chồng anh chị Bon Dơng K’Rơng. Và hôm nay, dù mưa bão hay nóng nực, anh chị đã có một mái ấm, một mảnh đất làm nơi an cư lạc nghiệp, hai vợ chồng gắn bó với nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người K’Ho ở Đam Pao để mưu sinh. Hay chị Đinh Thị Thùy Linh, một hội viên phụ nữ không may mắc bệnh hiểm nghèo, cô Hường và chị em cũng vận động được 27 triệu đồng giúp chị bớt khó khăn... Còn nhiều lắm những gia đình khó khăn được cô Hường và Chi hội phụ nữ, bà con trong thôn động viên, an ủi, nâng đỡ.

Không chỉ là người vợ, người mẹ đảm đang, người chi hội trưởng phụ nữ tận tâm, cô Hường còn là một nông dân tiến bộ với phương thức canh tác đa canh, xen tầng tán trong vườn. Với hơn 1 ha đất, cô Hường vừa trồng dâu nuôi tằm, vừa xen bơ - chuối - mít với cây cà phê, tạo vườn theo hướng đa tầng tán. Mô hình xen canh đa tầng tán vừa mang lại thu nhập ổn định cho người nông dân, vừa giúp môi trường trong vườn được cải thiện hiệu quả. Chị Đinh Thị Hoàn, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đạ Đờn bày tỏ sự khâm phục với cô Trần Thu Hường. Theo chị Hoàn, cô Hường là người mẹ, người vợ mẫu mực, một cán bộ Hội nhiệt tình năng nổ, một tấm gương trong cộng đồng về tinh thần thiện nguyện, sẻ chia, lo lắng cho những người gặp khó khăn trong cộng đồng. Cô là một điển hình trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của xã Đạ Đờn, của huyện Lâm Hà. Tâm sự của cô Trần Thu Hường rất giản dị, cô học theo Bác, người hết lòng hi sinh vì đất nước bằng những việc làm đơn sơ, giúp những người xung quanh mình cũng là giúp mình xây dựng một làng quê Đam Pao ngày càng no ấm.

DIỆP QUỲNH