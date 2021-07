Siết chặt kiểm tra xe khách đi vào Đà Lạt từ 5 cửa ngõ

(LĐ online) - Chiều 15/7, Công an TP Đà Lạt thông tin đơn vị đang triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm các loại xe, đặc biệt là xe khách từ các tỉnh, thành trên cả nước đi vào TP Đà Lạt từ 5 cửa ngõ để phòng ngừa dịch Covid-19.

Lực lượng chức năng Phường 3 phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an TP Đà Lạt yêu cầu tài xế, phụ xe và hành khách khai báo y tế, nộp giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trên đường 3/4, cửa ngõ chính vào TP Đà Lạt

Công an TP Đà Lạt cho biết đã huy động tất cả lực lượng từ Công an thành phố đến phường, xã để triển khai quyết liệt kế hoạch ứng phó với dịch Covid-19, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Tất cả các tuyến đường bộ sẽ được tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý các vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Trong đó, các lực lượng tập trung các tuyến, cửa ngõ ra vào thành phố. Cụ thể, Công an TP Đà Lạt, công an các xã, phường sẽ bố trí lực lượng lập tổ kiểm soát, tuần tra lưu động các phương tiện ra vào thành phố tại 5 điểm trên đèo Prenn, đèo Mimosa, đèo Khánh Vĩnh, địa bàn xã Tà Nung và xã Trạm Hành.

Trước đó, ngày 9/7, UBND TP Đà Lạt đã yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường, xã nắm chắc địa bàn phụ trách, phối hợp với các lực lượng có liên quan thực hiện rà soát, kịp thời phát hiện các trường hợp từ nơi khác về địa phương lưu trú để thực hiện khai báo y tế và cách ly y tế theo đúng quy định. Nắm danh sách, liên hệ gửi thông báo đến các hộ kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn thành phố về việc tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với tất cả lái xe và phụ xe. Đồng thời, yêu cầu tất cả lái xe, phụ xe cung cấp đầy đủ thông tin đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 gửi về Trung tâm Y tế Đà Lạt.

C.THÀNH