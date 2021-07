Thêm nhiều chuyến xe yêu thương hỗ trợ vùng dịch

(LĐ online) - Ngày 30/7, thêm 2 “chuyến xe yêu thương” của ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng đã lăn bánh chở hơn 37 tấn nông sản hướng về Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Tiền Giang.

Thầy cô giáo các trường thu gom nông sản chở về điểm tập kết để ủng hộ “chuyến xe yêu thương” hướng về các tỉnh bạn

Đây là tấm lòng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành giáo dục tỉnh nhằm sẻ chia cùng các tỉnh bạn đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Chỉ sau 2 ngày kêu gọi, vận động, đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành giáo dục trong toàn tỉnh đã chủ động tìm kiếm và trực tiếp thu gom rau, củ, quả cho các “chuyến xe yêu thương” hướng về các tỉnh bạn. Hơn 37 tấn nông sản các loại của từng địa phương trong tỉnh đã được tập kết tại 4 địa điểm bốc hàng gồm: Đà Lạt, Đức Trọng, Di Linh và Bảo Lộc để chất đầy 1 chuyến hướng về Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu với 25 tấn và 1 chuyến hướng về Tiền Giang với hơn 12 tấn.

Ông Ngô Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Nhằm chia sẻ với các tỉnh bạn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, Công đoàn ngành đã phát động tổ chức các “chuyến xe yêu thương” hướng về vùng dịch và được đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành tích cực hưởng ứng. Cùng với 2 chuyến xe hôm nay hướng về Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Tiền Giang thì ngày 23/7 vừa qua, các thầy cô giáo tại các trường học trên địa bàn tỉnh cũng đã vận động, thu gom được hơn 23 tấn rau, củ, quả chở đầy 2 “chuyến xe yêu thương, hướng về Bình Dương”. Trước đó, Công đoàn ngành đã tổ chức phát động 2 đợt cùng Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ rau, củ, quả cho TP Hồ Chí Minh. Thời gian tới, Công đoàn ngành tiếp tục tổ chức những “chuyến xe yêu thương” đến các địa điểm như khu cách ly, khu chữa bệnh, bếp ăn tập thể, chốt kiểm dịch… trong tỉnh để cùng chung tay vượt qua đại dịch Covid-19”.

• Chiều 30/7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Hưởng ứng cuộc vận động “Chuyến xe yêu thương" do Uỷ ban MTTQ Việt Nam phát động, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội chữ thập đỏ TP Đà Lạt, Nhóm từ thiện Hướng Dương đã thu mua đóng gói hơn 5 tấn rau củ quả các loại chuyển tới Đồng Nai, nhằm kịp thời hỗ trợ người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Chuyến xe yêu thương chở 5 tấn hàng rau củ quả các loại của Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội chữ thập đỏ TP Đà Lạt, Nhóm từ thiện Hướng Dương thực hiện đã về đến Đồng Nai

Số nông sản gồm các loại rau cần tây, cà chua, ớt chuông… được lựa chọn, đóng gói cẩn thận rồi chất lên xe vận chuyển đi trong ngày, vừa đảm đảm bảo tươi ngon, vừa khẩn trương hỗ trợ người dân vùng dịch tỉnh Đồng Nai đang khó khăn.

Chương trình ý nghĩa này không chỉ thể hiện tính xung kích tình nguyện, chia sẻ khó khăn của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Lâm Đồng góp sức với Nhân dân tỉnh Đồng Nai, mà còn giúp người nông dân TP Đà Lạt tiêu thụ hàng hóa trong mùa dịch.

Chiều cùng ngày, chiếc xe tải lớn chở đầy ắp rau, củ, quả từ Đà Lạt đã được tập kết về Đồng Nai, được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vĩnh Cửu, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận hàng hóa và phân chia kịp thời đến các khu cách ly, khu vực phong tỏa và những địa điểm thiếu thốn về rau củ.

Trước đó, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã thực hiện nhiều Chuyến xe yêu thương với 18 tấn rau củ quả đã được chuyển tới hỗ trợ cán bộ và nhân dân TP Hồ Chí Minh.

TUẤN HƯƠNG - AN NHIÊN