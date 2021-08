Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng và nắng nóng gây gắt, có nơi trên 39 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa và dông, Các khu vực đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Để phòng, chống các tác hại của nắng nóng, sau mỗi một giờ làm việc ngoài trời nắng nóng hoặc trong hầm lò, nhà máy, người lao động nên nghỉ giải lao khoảng 15 phút; luôn trang bị đầy đủ thiết bị chống nắng khi lao động, đi lại, làm việc ngoài trời nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính…

Người dân nên dùng áo cotton giúp hấp thụ mồ hôi của cơ thể trong khi vẫn giữ cơ thể được mát mẻ.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 6/8: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C, cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay găt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C, cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C, cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Bắc có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, cao nhất 35-38 độ C, phía Bắc có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ 25-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

