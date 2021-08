Bảo Lộc: Buộc cách ly tập trung 16 tài xế và phụ xe tải vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Chiều 9/8, Trung tâm Y tế TP Bảo Lộc cho biết, từ ngày 7/8 đến 17 giờ ngày 9/8, đơn vị đã ra quyết định buộc cách ly y tế tập trung đối với 16 trường hợp là tài xế và phụ xe tải đi về từ các vùng dịch vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Cơ quan chức năng tuần tra xử lý các trường hợp tài xế và phụ xe vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Bảo Lộc

Theo đó, tất cả 16 tài xế và phụ xe tải vi phạm các quy định phòng chống dịch buộc phải các ly tập trung tại 3 khu cách ly trên địa bàn TP Bảo Lộc. Cùng với việc buộc phải cách ly y tế tập trung, 16 trường hợp nói trên còn bị Công an TP Bảo Lộc cùng chính quyền các phường, xã lập biên bản vi phạm hành chính vì đã có hành vi vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19 của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Theo Công an TP Bảo Lộc, trong 6 ngày (từ 4 đến 9/8), thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, các lực lượng của Công an thành phố và công an các phường, xã đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 42 tài xế, phụ xe tải vận chuyển hàng hóa đi đến từ các vùng dịch “không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”. Tất cả các trường hợp này đều bị xử phạt từ 5 - 7,5 triệu đồng/trường hợp theo Khoản 2, Điều 14 Nghị định 117/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hình chính trong lĩnh vực y tế.

Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch, TP Bảo Lộc đang chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai đồng bộ các phương án, biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo tình thần chỉ đạo của trung ương, của tỉnh Lâm Đồng và địa phương. Trong đó, chú trọng công tác tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp xe tải vận chuyển hàng hóa đi đến từ các vùng dịch theo nguyên tắc luồng xanh “Một cung đường, hai điểm đến”.

TP Bảo Lộc cũng đang kêu gọi người dân chung tay giám sát, tố giác các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch trên địa bàn.

HẢI ĐƯỜNG