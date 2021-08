Bảo Lộc: Kêu gọi người dân tham gia giám sát, tố giác các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Bảo Lộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc vừa ra lời kêu gọi các tầng lớp nhân dân cùng chung tay tham gia phòng chống dịch hiệu quả. Đặc biệt, mỗi người dân hãy cùng tham gia giám sát, tố giác các hành vi phi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch tại chốt số 1 trên Quốc lộ 20 (xã Đại Lào, TP Bảo Lộc)

MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc kêu gọi mỗi người dân hãy nêu cao tinh thần giám sát lẫn nhau trong việc chấp hành thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng chống dịch của trung ương, tỉnh Lâm Đồng và địa phương. Thông qua công tác giám sát, khi phát hiện vi phạm các quy định phòng chống dịch hãy báo ngay tới chính quyền địa phương và cơ quan có thẩm quyền để xác minh, xem xét xử lý nghiêm.

Đặc biệt, hiện nay, tài xế điều khiển xe tải vận chuyển hàng hóa đi đến và về từ các vùng dịch luôn tiềm ẩn nguy cơ cao mắc Covid-19. Vì vậy, đây là đội ngũ cần được giám sát chặt chẽ đảm bảo nguyên tắc “một cung đường, hai điểm đến” để hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh xâm nhiễm, lây lan ra cộng đồng. TP Bảo Lộc kêu gọi người dân tăng cường giám sát, tố giác các hành vi dừng đỗ giao, nhận hàng hóa sai quy định của các tài xế xe tải tải để kịp thời xử lý.

Đối với các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch của tài xế xe tải, ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính như hiện nay, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu giao UBND thành phố chỉ đạo Công an TP Bảo Lộc phối hợp chủ trì phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố xác minh làm rõ các vi phạm, nếu đủ căn cứ phải khởi tố hình sự thì xử lý nghiêm để làm gương cho những người khác.

Cùng với đó, cần kiện toàn lại tổ Covid cộng đồng ở các khu dân cư và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tham gia phụ trách từ 30 – 50 hộ dân để “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” tuyên truyền, vận động và nhắc nhở người dân chấp hành thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng chống dịch; đồng thời, nhắc nhở người dân tự bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, khi có các dấu hiệu ho, sốt, khó thở hãy báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất. Đồng thời, bà con Nhân dân tự giám sát lẫn nhau, khi hàng xóm có các biểu hiện như trên phải trình báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để kịp thời can thiệp, xử lý.

Ngoài ra, các tổ Covid cộng đồng cần có sự hỗ trợ để các cơ quan chức năng thực hiện việc truy vết các trường hợp F1, F2 đảm bảo nhanh chóng, chính xác và hiệu quả cao trong công tác phòng chống dịch.

Để phòng chống dịch hiệu quả bằng quyết tâm cao nhất, đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc quán triệt: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phòng chống dịch phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác như đeo khẩu trang, bao tay, kính chắn giọt bắn, giữ khoảng cách an toàn; những trường hợp cần thiết buộc phải mặc đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn tuyệt đối không được phép lơ là, chủ quan.

KHÁNH PHÚC